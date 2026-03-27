Google расширила Search Live с ИИ на более чем 200 стран. Сервис позволяет общаться с поиском голосом и через камеру в реальном времени.

Google масштабировала доступ к Search Live, превратив экспериментальную функцию в глобальный инструмент. Теперь пользователи могут обращаться к поиску не только текстом, но и через голос или изображение, получая ответы сразу по ходу диалога.

Функция работает прямо в мобильном приложении Google. После активации режима «В реальном времени» пользователь задает вопрос вслух, а система отвечает и поддерживает дальнейший разговор. По сути, это не разовый запрос, а непрерывное общение с уточнениями.

Важная деталь — поддержка камеры. Если текстовое описание не помогает, можно показать объект. Сервис анализирует изображение и предлагает решения или полезные материалы. Такой подход пригодится в бытовых задачах, где проще показать, чем объяснять.





За обработку отвечает модель Gemini 3.1 Flash Live. Она поддерживает несколько языков и обеспечивает быстрые ответы без заметных задержек. Благодаря этому функцию сразу запустили на более чем 200 стран, где доступен ИИ-режим.

Search Live также связан с Google Lens. Переключение происходит внутри интерфейса, без лишних шагов.