AMD официально представила процессор Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition. Новинка получила два стека 3D V-Cache, суммарный объем кэша достиг 208 МБ, а TDP составляет 200 Вт.

Слухи о процессоре с двумя CCD-матрицами и двухслойной X3D-архитектурой ходили еще летом 2025 года. AMD экспериментировала с такими прототипами на базе Zen 4, но до сих пор не выпускала подобные чипы для массового рынка. Сегодня компания представила Ryzen 9 9950X3D2 — первый в мире потребительский процессор с двумя стеками 3D V-Cache.

Раньше AMD добавляла дополнительный кэш только на одну CCD-матрицу. В новой модели обе матрицы получили свой стек 3D-памяти. Каждая несет 64 МБ 3D V-Cache плюс 32 МБ собственного кэша. В сумме с L2 получается 208 МБ.

Источник изображения: AMD

Базовая частота — 4,3 ГГц, в турборежиме чип разгоняется до 5,6 ГГц. Это на 100 МГц ниже, чем у 9950X3D — вероятно, сказывается дополнительное энергопотребление второго стека кэша. TDP установлен на максимальном для платформы AM5 уровне: 200 Вт «из коробки». Для сравнения: у 9950X3D и 9950X этот показатель составляет 170 Вт.

Процессор использует кэш-память 3D второго поколения — она меньше греется и оставляет больше пространства для разгона. Старт продаж намечен на 21 апреля. Цену AMD пока не объявила, но чип явно займет верхнюю строчку в линейке. Основной конкурент, если верить слухам, — будущие двухпроцессорные решения Intel в серии Nova Lake-S.