Илон Маск представил концепцию завода TeraFab. Проект нацелен на масштабное производство чипов для Tesla, SpaceX и xAI.

Илон Маск (Elon Musk) представил детали проекта TeraFab — завода по производству полупроводников, который станет совместным предприятием Tesla, SpaceX и xAI. Мощность объекта составит 1 тераватт вычислительной мощности в год. Для сравнения: по словам Маска, все существующие заводы на Земле дают лишь 2% от этого объема.

Маск поблагодарил TSMC, Samsung и Micron, но отметил, что их темпы расширения ниже требуемых. «Этот темп намного ниже, чем нам бы хотелось».

TeraFab будет выпускать чипы по 2-нанометровому техпроцессу. Главная особенность — рекурсивный цикл улучшения. В одном здании разместят линии для проектирования, производства, тестирования и упаковки. Это позволит быстро вносить изменения в конструкцию и тут же выпускать обновленные образцы.

Первыми продуктами станут чипы AI5 для систем автопилота Tesla, роботакси и роботов Optimus. На них отдадут 20% наземных мощностей. Доставлять оборудование на орбиту будут корабли Starship. По замыслу Маска, энергия Солнца позволит развернуть там тераватты вычислительной мощности.

Скриншот видео @Tesla

Строительство завода начнется в Остине, рядом со штаб-квартирой Tesla.