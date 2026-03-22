Hi-Tech Mail сообщает, что светодиодные лампы могут оказывать негативное влияние на здоровье. Основные риски связаны с синим спектром излучения и пульсацией света.

Светодиодные лампы давно завоевали рынок благодаря экономичности и долговечности. Однако исследования показывают, что у них есть побочные эффекты. О двух основных проблемах — излучении синего спектра и невидимой глазу пульсации — рассказывают специалисты.

Первая проблема — цветовая температура. Чем она выше, тем ближе свет к синему спектру. Для сравнения: лампа накаливания дает 2700–3000 К, а комфортным для человека считается диапазон 2700–5000 К. При температуре выше 5000 К синий свет начинает воздействовать на сетчатку. Он запускает фотохимическую реакцию, которая усиливает выработку свободных радикалов. В группе риска дети 10–12 лет (их хрусталик прозрачнее, чем у взрослых) и люди, которым пришлось провести операцию для замены хрусталика.

Второй эффект касается биоритмов. Синий свет подавляет выработку мелатонина — гормона, регулирующего сон. Чем выше цветовая температура, тем меньше мелатонина выделяет организм. В результате сбиваются внутренние часы, нарушается режим сна и может снижаться иммунитет.

Третий скрытый недостаток — пульсация. В дешевых лампах вместо полноценного драйвера с микросхемой устанавливают обычный блок питания с конденсатором. Он не стабилизирует напряжение, из-за чего лампа начинает мерцать. Невооруженным глазом этого не видно, но замечает камера смартфона с датчиком освещенности. Безопасным считается коэффициент пульсации до 20%. Превышение этого значения ведет к утомляемости и головным болям.

При выборе LED-лампы специалисты советуют обращать внимание на диапазон рабочих напряжений и указанный коэффициент пульсации. Не стоит покупать слишком дешевые китайские лампочки — в них, скорее всего, установлен не драйвер, а блок питания. В спальне и детской лучше не размещать лампы с высокой цветовой температурой.