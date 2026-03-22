Аналитик Barclays Тим Лонг (Tim Long) поделился прогнозом по выпуску первого складного iPhone. По информации издания GizmoChina, ссылающегося на сайт MacRumors , Apple применит раздельную стратегию запуска: анонс состоится в привычные сроки, а продажи начнутся с задержкой.

iPhone Fold покажут в сентябре вместе с iPhone 18 Pro и Pro Max. А вот купить его получится только в декабре. Apple уже использовала такой прием в 2017-м: iPhone 8 и 8 Plus вышли в сентябре, а iPhone X — в ноябре.

Причина задержки — сложность производства. По данным источников, складной iPhone находится на продвинутой стадии разработки, дизайн близок к финалу. Смартфон позволит запускать два приложения одновременно в разложенном состоянии.

Помимо складной модели, Лонг сделал прогноз по всей линейке iPhone 18. По его словам, через год в марте Apple выпустит базовый iPhone 18 вместе с более доступной моделью iPhone 18e. Одновременно с ними компания представит либо iPhone 18 Plus, либо iPhone Air 2. Выбор между этими двумя моделями пока не определен. Упоминание Plus выглядит необычно: последние слухи не содержали информации о возвращении этой модели.