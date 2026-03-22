Global_Chronicles
Apple покажет складной iPhone вместе с iPhone 18 Pro и Pro Max, но купить его удастся не сразу
Издание GizmoChina, ссылаясь на аналитика Barclays Тима Лонга, сообщает об изменении сроков выхода складного iPhone.

Аналитик Barclays Тим Лонг (Tim Long) поделился прогнозом по выпуску первого складного iPhone. По информации издания GizmoChina, ссылающегося на сайт MacRumors, Apple применит раздельную стратегию запуска: анонс состоится в привычные сроки, а продажи начнутся с задержкой.

Изображение - GizmoChina

iPhone Fold покажут в сентябре вместе с iPhone 18 Pro и Pro Max. А вот купить его получится только в декабре. Apple уже использовала такой прием в 2017-м: iPhone 8 и 8 Plus вышли в сентябре, а iPhone X — в ноябре.

Причина задержки — сложность производства. По данным источников, складной iPhone находится на продвинутой стадии разработки, дизайн близок к финалу. Смартфон позволит запускать два приложения одновременно в разложенном состоянии.

Помимо складной модели, Лонг сделал прогноз по всей линейке iPhone 18. По его словам, через год в марте Apple выпустит базовый iPhone 18 вместе с более доступной моделью iPhone 18e. Одновременно с ними компания представит либо iPhone 18 Plus, либо iPhone Air 2. Выбор между этими двумя моделями пока не определен. Упоминание Plus выглядит необычно: последние слухи не содержали информации о возвращении этой модели.

#apple #gizmochina #складной iphone #iphone fold #iphone 18 pro #macrumors #тим лонг
Источник: gizmochina.com
