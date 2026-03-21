Global_Chronicles
В России обновили требования к дорожному асфальту — предыдущий ГОСТ действовал с 2003 года
Росстандарт принял новый ГОСТ на материалы для изготовления асфальтового покрытия. Предыдущая версия документа действовала с 2003 года.

В России обновили правила для материалов, из которых делают асфальт. РИА Новости изучили документ и выяснили: предыдущую версию ГОСТа утвердили еще в 2003 году. Новый стандарт начнет действовать уже со следующего месяца.

 

© РИА Новости / Илья Питалев

Речь идет о полимерно-битумных вяжущих материалах — добавках, которые смешивают с битумом, чтобы покрытие дольше держалось и меньше разрушалось. За два десятилетия строители накопили достаточно опыта, чтобы скорректировать требования. В Росстандарте пояснили: старый ГОСТ уже не учитывает современные нагрузки — больше грузовиков, интенсивнее движение, климат тоже меняется.

Что конкретно поменялось. Теперь температура, при которой дорожное покрытие теперь может начинать размягчаться, должна составлять не ниже 45–62 градусов. Эластичность — не меньше 80–85% при 25 градусах, чтобы покрытие выдерживало постоянные нагрузки и не трескалось. Динамическую вязкость тоже ограничили.

В РЭУ им. Плеханова отметили: ремонт дорог — самая затратная статья в дорожном хозяйстве. Если покрытие будет держаться дольше, тратить на него придется меньше. В Росстандарте рассчитывают, что новые требования как раз на это и повлияют — увеличат межремонтные сроки и снизят расходы на содержание дорог.

#дорожное строительство #гост #росстандарт #асфальт
Источник: ria.ru
Эффективная реклама для вашего бизнеса

