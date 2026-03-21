Stellantis объявила новый этап конкурса Drive for Design и расширила круг участников. Школьникам и детям предложили разработать концепты будущих моделей SRT для нескольких брендов концерна.

Stellantis продолжает искать свежие взгляды на дизайн своих спортивных моделей. В прошлом году участники конкурса Drive for Design работали над будущим Chrysler, а в 2026-м задание стало шире: школьникам и даже дошкольникам предлагают придумать, как будут выглядеть следующие поколения SRT. Компания разделила участников на четыре категории: старшеклассники (10–12 классы) и три младшие группы — от детского сада до третьего класса, с четвертого по шестой и с седьмого по девятый.

Вице-президент по дизайну экстерьера Ram Truck, Mopar и SRT Марк Тростл (Mark Trostle) заявил, что создание автомобиля SRT требует бесстрашия. Дизайн должен выглядеть быстрым даже в неподвижном состоянии, и компания надеется увидеть, как участники разных возрастов переосмыслят это понятие.

Технические требования для всех одинаковы: работы принимаются в формате .pdf или .jpg, размер листа — не более 28 на 43 сантиметра. Использовать нейросети для создания изображений запрещено.

Главный приз для победителя среди старшеклассников — летняя стажировка в дизайн-студии Ram и SRT, а также iPad Pro и Apple Pencil. В каждой из трех младших категорий также выберут своего победителя. Судя по всему, в Stellantis всерьез рассчитывают на то, что дети предложат что-то, до чего взрослые дизайнеры не додумались.

