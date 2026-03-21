Издание Phys.org сообщает об открытии, сделанном марсоходом NASA Perseverance с помощью георадара RIMFAX. Аппарат обнаружил погребенную речную дельту на глубине более 35 метров под поверхностью кратера Езеро.

С момента посадки в феврале 2021 года марсоход Perseverance исследует кратер Езеро в поисках следов древней жизни. С помощью радара RIMFAX (Radar Imager for Mars' Subsurface Experiment) он заглянул под поверхность глубже, чем это удавалось сделать раньше, и нашел подтверждение тому, что вода на Марсе существовала гораздо дольше, чем предполагалось.

Команда под руководством Эмили Кардарелли (Emily Cardarelli) из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе объединила радиолокационные данные со спутниковыми снимками и GPS марсохода. Так ученые построили трехмерную карту слоев под поверхностью кратера, диаметр которого составляет 45 километров.

В краевом слое сильно отражающие слои имеют тёмный вид, а слабо отражающие литологические породы выглядят светлыми. На проекции радиолокационной карты показаны данные цифровой модели рельефа HiRISE, а слои прослежены (голубые пунктирные линии) от недр до соответствующих поверхностных топографических особенностей. Источник: NASA/JPL/UCLA/UiO/ETH Zurich

Радар выявил клиноформы — наклонные слои осадочных пород, которые образуются, когда река впадает в озеро. Эти структуры находятся на глубине более 35 метров. По расчетам специалистов, погребенная дельта сформировалась от 3,7 до 4,2 миллиардов лет назад, то есть раньше веерообразного осадочного массива, видимого на дне кратера.

«RIMFAX выявил более раннюю подземную дельтовую среду под современной дельтой, тем самым продлевая период потенциальной обитаемости Езеро еще дальше в прошлое», — пишет исследовательская группа в своей статье. Другими словами, условия, подходящие для жизни, могли существовать на Марсе дольше, чем считалось ранее, а значит, шансов найти ее следы становится больше.