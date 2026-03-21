Global_Chronicles
Обнаружение на Марсе на глубине 35 м дельты реки возрастом 4 млрд лет дает толчок к поиску жизни
Издание Phys.org сообщает об открытии, сделанном марсоходом NASA Perseverance с помощью георадара RIMFAX. Аппарат обнаружил погребенную речную дельту на глубине более 35 метров под поверхностью кратера Езеро.

С момента посадки в феврале 2021 года марсоход Perseverance исследует кратер Езеро в поисках следов древней жизни. С помощью радара RIMFAX (Radar Imager for Mars' Subsurface Experiment) он заглянул под поверхность глубже, чем это удавалось сделать раньше, и нашел подтверждение тому, что вода на Марсе существовала гораздо дольше, чем предполагалось.

Команда под руководством Эмили Кардарелли (Emily Cardarelli) из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе объединила радиолокационные данные со спутниковыми снимками и GPS марсохода. Так ученые построили трехмерную карту слоев под поверхностью кратера, диаметр которого составляет 45 километров.

В краевом слое сильно отражающие слои имеют тёмный вид, а слабо отражающие литологические породы выглядят светлыми. На проекции радиолокационной карты показаны данные цифровой модели рельефа HiRISE, а слои прослежены (голубые пунктирные линии) от недр до соответствующих поверхностных топографических особенностей. Источник: NASA/JPL/UCLA/UiO/ETH Zurich

Радар выявил клиноформы — наклонные слои осадочных пород, которые образуются, когда река впадает в озеро. Эти структуры находятся на глубине более 35 метров. По расчетам специалистов, погребенная дельта сформировалась от 3,7 до 4,2 миллиардов лет назад, то есть раньше веерообразного осадочного массива, видимого на дне кратера.

«RIMFAX выявил более раннюю подземную дельтовую среду под современной дельтой, тем самым продлевая период потенциальной обитаемости Езеро еще дальше в прошлое», — пишет исследовательская группа в своей статье. Другими словами, условия, подходящие для жизни, могли существовать на Марсе дольше, чем считалось ранее, а значит, шансов найти ее следы становится больше.

#марс #perseverance #дельта #rimfax #кратер езеро
Источник: phys.org
Популярные новости

Crimson Desert протестирована на RTX 5090 с 20 моделями процессоров
99
В США тревожатся по поводу прогресса китайских человекоподобных роботов
+
Разработчики Cities Skylines II заявили, что переоценили возможности движка Unity
+
Исследователи обнаружили опасное шпионское ПО для iPhone
1
Эксперт протестировал GTX 1060 6 ГБ и RX 580 8 ГБ в ряде современных игр
3
Кроссовер K50 возрождённого бренда Volga представлен официально
1
В США одобрили дизайн монеты с изображением Трампа в честь 250-летия страны
4
На юге России фиксируют массовое появление присущих Африке и Азии агрессивных клещей Hyalomma
+
Crimson Desert протестировали на нескольких десятках видеокарт Nvidia и AMD
1
РКН не справляется с блокировками — заблокированные сервисы периодически становятся доступными
3
Tom's Hardware сообщает о подготовке AMD обновленных версий процессоров Zen 5 с частотой до 5,5 ГГц
4
Известия: Иностранные смартфоны могут оказаться несовместимыми с российскими сетями 5G
6
Удачливый покупатель получил в посылке два эксклюзивных корпуса NZXT вместо заказанного одного
+
Россия вышла на второе место среди стран G20 по доступности безлимитного интернета
4
Карл Пей: эпоха мобильных приложений закончится — их заменит искусственный интеллект
+
XPPen анонсировала планшет Artist Pro 27 (Gen 2) для рисования на профессиональном уровне
+
Минцифры опубликовала белый список из более чем 120 сервисов с доступом без мобильного интернета
+
В Боливии посреди острова на озере Титикака нашли поселение возрастом 5500 лет
+
Нейросеть Xiaomi MiMo V2 Pro превзошла Grok Илона Маска в тестах Artificial Analysis
+
Volga возвращается на рынок с кроссовером K50 и запуском производства в 2026 году
1

Популярные статьи

SSD стали очень дорогими в 2026 году — как я пытаюсь продлить им жизнь в своем игровом ПК
27
DLSS 5.0 и экономика деградации — как NVIDIA меняет рынок видеоигр
8
ИИ вместо творчества — почему DLSS 5.0 стал символом кризиса в игровой индустрии
10
Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen 100W GaN 6-Ports Desktop Charger (X765)
+
Обзор бюджетных «умных» часов Haylou Solar Lite 2
2

Сейчас обсуждают

asdf2026
01:31
>Исследователи обнаружили опасное шпионское ПО для iPhone Исследователи обнаружили iOS? Шок, сенсация
Исследователи обнаружили опасное шпионское ПО для iPhone
IRanPast
01:31
хохла коробит
ИИ вместо творчества — почему DLSS 5.0 стал символом кризиса в игровой индустрии
asdf2026
01:27
А на другой стороне Эпштейн
XPPen анонсировала планшет Artist Pro 27 (Gen 2) для рисования на профессиональном уровне
Cowboy Huggies
01:20
А раньше говорили, что у GTX 1060 с 6 Гб чип слабый, поэтому покупка GTX 1060 с 6 Гб бессмысленна, где эти люди? Получается смысл есть!
Энтузиаст протестировал Crimson Desert на GeForce GTX 1060 с 3 и 6 ГБ видеопамяти
DTS
01:16
Чем тебе ава не нравится? У меня такая картинка за стеклом на книжной полке была еще в 1992 году, только на желтом фоне, не на белом. До недавнего еще её видел на месте, надо съездить забрать чтоб не ...
ИИ вместо творчества — почему DLSS 5.0 стал символом кризиса в игровой индустрии
DTS
01:04
Там везде пробито.
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Radeon RX Vega64 8GB HBM2 Liquid Cooled 2048bit
Михаил Алёшин
00:54
Нет ника го смысла спорить на эту тему. Всё уже объяснялось 100 раз. Индустрия должна идти в перёд а не топтаться на месте. Честною производительность получать становится всё сложней и дороже. Отсюда ...
ИИ вместо творчества — почему DLSS 5.0 стал символом кризиса в игровой индустрии
DTS
00:38
Перенес TEMP на RAM диск, на форуме тут надо мной "смеялись", пугали, что будут проблемы если диск (у меня динамический на 20 ГБ) переполнится. Типа диск C: не может переполниться, и если вдруг это сл...
SSD стали очень дорогими в 2026 году — как я пытаюсь продлить им жизнь в своем игровом ПК
TechoNews
00:36
ну, это как раз и компактное. экран тут плоский, но без безеля. С последним дизайн совсем другой будет, да и на стекло можно пленку ляпнуть, а безель, особенно в недорогих устройствах будет царапаться...
Обзор бюджетных «умных» часов Haylou Solar Lite 2
Dentarg
00:26
Товарищи с такими авами с радостью и энтузиазмом воспринимают всё, что спускают сверху.
ИИ вместо творчества — почему DLSS 5.0 стал символом кризиса в игровой индустрии
