Проект требований к базовым станциям пятого поколения, разработанный Минцифры, попал в распоряжение «Известий». Документ многое меняет для операторов связи. Ведомство делает ставку на российские алгоритмы и это напрямую влияет на совместимость техники, которой пользуется большинство абонентов.

Минцифры предлагает строить 5G-сети с опорой на отечественную криптографию. Ключевым становится алгоритм «Кузнечик», через который мобильные устройства должны подключаться к базовым станциям. Иностранные решения пока не запрещают, но их оставляют лишь как временную меру – ориентиром называют 2032 год.

На практике это создает заметное противоречие. Российский рынок почти полностью заполнен импортными смартфонами, а они изначально рассчитаны на другие стандарты шифрования. Производители вряд ли будут менять устройства под локальные требования без международного закрепления таких норм.

С инфраструктурой ситуация тоже неоднозначная: отечественные базовые станции только готовят к серийному выпуску, а собственных мобильных чипов для 5G нет. Поэтому запуск сетей на первом этапе планируют вести с использованием зарубежного оборудования.

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации это понимают и продолжают обсуждение. Сейчас речь идет о компромиссе: сохранить возможность работы иностранных решений, но постепенно сделать российскую криптографию основной.