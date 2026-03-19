Три эксклюзивных смартфона посвятили культуре Эмиратов, а минимальная цена стартует с 9 910 долларов США.

Компания Caviar, известная своими дорогими версиями популярных гаджетов, решила выпустить коллекцию в арабском стиле. В качестве доноров использовали iPhone 17 Pro и Samsung Galaxy S26 Ultra. Каждому устройству придумали уникальный декор с отсылками к символике ОАЭ.

Самый заметный аппарат линейки – Spirit of UAE на базе iPhone 17 Pro. Его главное отличие – барельеф с портретом президента ОАЭ. Карту Эмиратов в его руках выложили 18-каратным золотом, а для белого костюма применили ювелирную эмаль. Как пояснили в Caviar, дизайн срисовали с фото, которое завирусилось в арабском сегменте соцсетей. Цена экземпляра с 256 ГБ постоянной памяти – $10 770.

Модель Falcon построили на базе Galaxy S26 Ultra. Сзади у него барельеф с соколом. Фоном служит панель из углеродного волокна, разбавленная золотыми вставками. Стоимость аппарата не разглашается – производитель предлагает интересоваться персонально.

Закрывает тройку Dubai Edition. Это снова iPhone 17 Pro, но в титановом корпусе с черным покрытием. На задней стенке выгравировали 3D-барельеф с Бурдж-Халифой и силуэтом Дубая. Для этого использовали ювелирный сплав, сверху напылили 24-каратное розовое золото. Серию сделали лимитированной — всего 19 штук. Цена одного смартфона — $9910.

Caviar не первый раз балует публику подобными релизами. До этого компания уже кастомизировала Galaxy S26 Ultra золотыми животными и выпускала романтичную коллекцию iPhone к 14 февраля.