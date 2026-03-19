Global_Chronicles
Дефицит DRAM и кризис в отрасли производства памяти могут продлиться до 2030 года
Председатель совета директоров SK Group Чей Тэ-вон прогнозирует, что дефицит DRAM сохранится до 2030 года из-за ограниченных мощностей по производству кремниевых пластин и длительных сроков выполнения заказов.

Старший редактор TweakTown Коста Андреадис во вчерашней статье приводит заявление главы SK Group Чей Тэ-вона (Chey Tae-won), сделанное на конференции GTC 2026. По его оценке, рынок памяти столкнулся с затяжным дисбалансом: спрос растет быстрее, чем индустрия успевает увеличивать выпуск.

Изображение - ChatGPT

Главная причина — ограниченные мощности по производству кремниевых пластин. Их расширение занимает годы: на запуск новых линий требуется не меньше четырех-пяти лет. При этом дефицит, по оценке SK Group, может держаться на уровне выше 20% до конца десятилетия.

Отдельно Чей Тэ-вон затронул баланс между сегментами. SK Hynix активно развивает направление HBM для ИИ и дата-центров, но и не планирует уходить с рынка потребительской DRAM. И все же, перекос в сторону более прибыльных решений может ударить по массовым устройствам — от ПК до смартфонов.

При этом быстрых решений не ожидается. Новые заводы за границей строить не будут — это не имеет смысла. Как заявил глава SK Group, возведение фабрик в других странах занимает столько же времени, а инфраструктура в Корее уже готова, что позволяет реагировать быстрее. Так что до 2030 года рынок памяти будет лихорадить.

#sk hynix #dram #дефицит памяти #sk group #чей тэ-вон
Источник: tweaktown.com
