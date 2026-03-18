Издание ТАСС сообщает, что Министерство здравоохранения РФ утвердило документ, по которому женщинам, не планирующим детей, рекомендуют консультацию у медицинского психолога.

Министерство здравоохранения выпустило методичку для врачей, которые будут проводить репродуктивную диспансеризацию. Документ есть в распоряжении ТАСС, и там прописаны четкие алгоритмы действий для разных ситуаций.

Один пункт касается женщин, которые в анкете указывают, что не хотят заводить детей вовсе. Вопрос сформулирован так: сколько детей вы хотели бы иметь, включая уже родившихся. Если пациентка ставит ноль, медикам рекомендуют не оставлять это без внимания, а направлять ее к психологу. Задача специалиста, как сказано в бумагах, — помочь сформировать положительные установки на материнство.

Помимо этого, в рекомендациях расписаны и другие поводы для похода к врачам. Проблемы с кожей и волосами — прямая дорога к дерматовенерологу. Лишний вес или подозрения на эндокринные нарушения — к эндокринологу. Если же у женщины просто вредные привычки, хронические болезни или масса тела выходит за пределы нормы, ее отправят к терапевту.

Отдельно отмечено, что важно выявлять факторы риска гинекологических проблем: нормализация веса, лечение инфекций, передающихся половым путем, и контроль соматических заболеваний помогают сохранить репродуктивное здоровье. Консультации врачей по профилю выявленных нарушений считаются обязательной частью профилактики.