Global_Chronicles
В Госдуме предложили сделать обязательным ведение видеозаписи всех сделок с недвижимостью
Автор инициативы считает, что такая мера поможет защитить граждан от мошенничества и упростит разбирательства, если сделку попытаются оспорить.

Глава комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев заявил о необходимости сделать обязательной видеофиксацию процесса операций с недвижимостью. Свою позицию он объяснил в интервью РИА Новости. 

Изображение - ChatGPT

Кошелев утверждает: бумажные документы легко подделать или оспорить. Люди нередко заявляют в судах, что подписывали бумаги не глядя или не понимая смысла. Видеозапись решит эту проблему – камера зафиксирует, отдавал ли человек отчет своим действиям и не давил ли кто на него. Особенно уязвимы пенсионеры и те, кто плохо разбирается в юридических тонкостях. Пожилые люди часто не могут прочитать мелкий шрифт договора и не осознают, что именно подписывают.

Видеоматериалы, считает Кошелев, должны храниться в течение всего срока давности по уголовным делам о мошенничестве. Это позволит правоохранителям использовать их при необходимости. Запись также защитит добросовестных покупателей – если сделку попытаются оспорить, видео подтвердит законность намерений и отсутствие давления.

#госдума #мошенничество #недвижимость #видеофиксация #владимир кошелев
Источник: ria.ru
Сейчас обсуждают

Dentarg
22:59
Тогда он напрямую начинает визжать. Пираты-патриоты)
«Удачи, веселья, не сдохни»: это уже и не фантастика (обзор фильма)
deema35
22:37
Кто делает эти новости? Магазин который надеется что к нему побегут другие люди в надежде что и им повезет.
Счастливчик купил набор DDR5 32 ГБ с Ryzen 5 7600X и матплатой B850 за $87 из-за ошибки магазина
Дмитрий Малинин
22:19
Да длсс даже по картинка видно что намного лучше!
Эксперт сравнил качество изображения AMD FSR 4.1 с FSR 4 и Nvidia DLSS 4.5
Ni9999
22:11
Они бу еще с RIVA TNT сравнили, наркоманы чёртовы
Nvidia сообщает о 10 000-кратном превосходстве современных видеокарт над Pascal в трассировке пути
mozghru
22:01
Ну учитывая,что модули памяти ломаются более чем редко. Траблы с гарантией- реальное свинство.
Магазин отказался заменить модули ОЗУ по гарантии из-за возросших цен на DDR5
Игорь Виком
21:50
я в Сербии у нас всё открывается, может через впн?
«Удачи, веселья, не сдохни»: это уже и не фантастика (обзор фильма)
Сергей Анатолич
21:35
Вообще то СМС это и есть пейдженговая связь, её просто встраивают в свои тарифы мобильные операторы. Поэтому, например после замены сим карты, связь и интернет работает практически сразу, а смс начина...
Москвичи стали чаще покупать рации, пейджеры и карты на фоне проблем со связью
Dentarg
21:12
О, збс, спс. Не открывается правда, но я понял. Буквально пару дней назад проверял - одни экранки были.
«Удачи, веселья, не сдохни»: это уже и не фантастика (обзор фильма)
Сергей Анатолич
20:54
Не, ну классная гарантия!👍🏻
Магазин отказался заменить модули ОЗУ по гарантии из-за возросших цен на DDR5
Phantom Lord
20:34
Логика и либерда!? Никогда такого не было )))
Москвичи стали чаще покупать рации, пейджеры и карты на фоне проблем со связью
