Автор инициативы считает, что такая мера поможет защитить граждан от мошенничества и упростит разбирательства, если сделку попытаются оспорить.

Глава комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев заявил о необходимости сделать обязательной видеофиксацию процесса операций с недвижимостью. Свою позицию он объяснил в интервью РИА Новости.

Изображение - ChatGPT

Может быть интересно

Кошелев утверждает: бумажные документы легко подделать или оспорить. Люди нередко заявляют в судах, что подписывали бумаги не глядя или не понимая смысла. Видеозапись решит эту проблему – камера зафиксирует, отдавал ли человек отчет своим действиям и не давил ли кто на него. Особенно уязвимы пенсионеры и те, кто плохо разбирается в юридических тонкостях. Пожилые люди часто не могут прочитать мелкий шрифт договора и не осознают, что именно подписывают.

Видеоматериалы, считает Кошелев, должны храниться в течение всего срока давности по уголовным делам о мошенничестве. Это позволит правоохранителям использовать их при необходимости. Запись также защитит добросовестных покупателей – если сделку попытаются оспорить, видео подтвердит законность намерений и отсутствие давления.