Книжный сервис КИОН Строки изучил привычки пользователей и выяснил, какие книги россияне выбирают вечером. Как оказалось, наибольший интерес перед сном вызывает жанр фэнтези.
Изображение - ChatGPT
Исследование показало, что пользователи чаще включают или читают книги с 20:00 до полуночи. При этом аудиоформат используют значительно чаще: его потребление превышает текстовый формат на 57%.
Фэнтези стало самым востребованным жанром. По популярности оно обошло детективы на 72%. В первую пятерку также вошли любовные романы, современная литература и научная фантастика.
Среди книг, которые чаще всего выбирают вечером, сервис называет Железное пламя, Четвертое крыло и Ониксовый шторм писательницы Ребекка Яррос (Rebecca Yarros), а также роман Игра престолов автора Джордж Р. Р. Мартин (George Raymond Richard Martin).