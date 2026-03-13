Китайские автопроизводители начали подготовку к продажам автомобилей в Канаде

Китайские автомобильные компании начали готовиться к выходу на рынок Канады после решения властей снизить пошлины на электромобили китайского производства. На данный момент известно, что сразу несколько производителей из Китая уже запустили сертификацию автомобилей и ведут переговоры с местными дилерскими группами. Аналитики считают, что речь идет не о выходе одной-двух компаний, а о возможном появлении на канадском рынке большого числа китайских автомобильных брендов.

Фото: Сarscoops

Сейчас к выходу на канадский рынок готовятся BYD, Chery и Geely. Компании начали процедуру сертификации автомобилей, без которой продажи в стране невозможны. Одновременно производители обсуждают создание дилерских сетей и сотрудничество с финансовыми партнерами. Представители Chery сообщили, что компания рассматривает разные варианты присутствия на рынке, включая партнерство с местными автодилерами, что позволит выстроить долгосрочную модель работы и обеспечить сервисную поддержку покупателей.

Даже при ускоренной процедуре сертификации выход на рынок может занять около года. При этом часть квот на сниженные пошлины, вероятно, достанется другим производителям, включая Tesla, Volvo и Polestar. По оценке отраслевых аналитиков, в ближайшие годы в Канаде могут появиться от 15 до 20 автомобильных брендов из Китая. Именно поэтому уже сейчас можно говорить о начале масштабной экспансии китайских производителей авто на этот рынок.