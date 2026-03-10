«Известия» сообщает, что Минцифры подготовило законопроект, который позволит россиянам отказаться от услуг с использованием искусственного интеллекта. В таком случае организации должны будут предоставить обслуживание без нейросетей.

Минцифры России подготовило проект закона о регулировании искусственного интеллекта. Документ, с которым ознакомилось издание «Известия», вводит право граждан отказаться от взаимодействия с сервисами на базе ИИ. Если человек воспользуется этим правом, компания должна организовать обслуживание без участия алгоритмов нейросети.

Изображение - ChatGPT

Законопроект сейчас проходит межведомственное согласование. Разработчики рассчитывают ввести его в действие с 1 сентября 2027 года. Правительство РФ должно определить перечень ситуаций, в которых гражданин сможет отказаться от обслуживания с применением нейросетей.

Документ вводит и другие требования. Компании обязаны информировать пользователей, если искусственный интеллект принимает решения, затрагивающие их права. Разработчики систем должны проверять алгоритмы на риск дискриминации и исключать функции, которые могут использоваться в незаконных целях.

Эксперты считают, что право отказаться от ИИ особенно важно в сферах, где цена ошибки высока. Речь идет о медицинских консультациях, юридических вопросах или финансовых рекомендациях. В таких ситуациях пользователи часто предпочитают общение с человеком.

При этом специалисты указывают на возможные сложности. Массовый отказ от автоматических сервисов может увеличить расходы компаний. Банкам, авиакомпаниям и операторам связи придется расширять штаты колл-центров.

Отдельная проблема связана с услугами, где алгоритмы работают в основе самой системы — например, в приложениях такси, авиакомпаний или банков. Полностью исключить его участие в таких случаях практически невозможно.

Вместе с тем, юрист Ярослав Шицле говорит о том, что такого рода компании могут обязать получать у пользователя сервиса отдельное согласие на использование ИИ. Но пока финальной версии документа нет. В Минцифры подчеркивают: технологии должны развиваться, но права граждан остаются в приоритете.