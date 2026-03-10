Сайт Конференция
Global_Chronicles
Известия: 93% новостроек в России сдаются в эксплуатацию с дефектами
Издание «Известия» сообщает, что по итогам 2025 года доля новостроек в РФ, сданных с дефектами, выросла до 93%.

Специалисты центра «Аналитика. Бизнес. Право» изучили ситуацию на рынке жилья и пришли к неутешительному выводу. Согласно данным, с которыми ознакомились «Известия», в прошлом году 93% новых квартир передавались владельцам с теми или иными недостатками. Причина кроется в послаблениях для девелоперов, которые действовали с позапрошлого года и продолжают влиять на ситуацию сейчас.

Изображение - ChatGPT

Степень готовности жилья напрямую зависит от класса новостройки. Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин пояснил, что в массовом сегменте — стандарт и комфорт-класс — ситуация с дефектами традиционно хуже. В Москве за проектами следят строже из-за их публичности, но и здесь покупатели эконом-жилья сталкиваются с недостатками при приемке чаще, чем клиенты бизнес-класса или премиума. Получается, что цена квадратного метра все еще влияет на качество постройки, хотя и не гарантирует его на сто процентов.

Эксперты сходятся во мнении: исправлять недоделки за свой счет в итоге приходится покупателю. Авторы исследования подсчитали, что сохранение отсрочки по штрафам обернется для дольщиков прямыми убытками. Если опираться на цены прошлого года, то с 2026 по 2030 год сумма потерь для населения превысит 122 миллиарда рублей. По сути, эти деньги покупатели потратят на самостоятельное устранение строительного брака, который должны были устранить девелоперы.

Аналитики видят в сложившейся ситуации системную проблему. Высокий процент дефектов фиксируется уже несколько лет: после 95% в 2023-м и падения до 90% в 2024-м, показатель снова пополз вверх. Прогнозы до 2030 года не предполагают серьезных улучшений — уровень брака останется в районе 94-95%. Это говорит о том, что некачественная сдача жилья перестала быть случайностью.

Гендиректор строительной компании Digniori Arts Арсений Дрожалин перечисляет типичные недостатки: кривые стены, проблемы с инженерией, поцарапанные стекла, сантехника с дефектами. По его словам, в местах общего пользования экономия заметнее: эвакуационные лестницы и технические помещения, куда не водят покупателей, отделывают по остаточному принципу. При этом процент критических дефектов, угрожающих безопасности, по словам эксперта, не превышает 5-7%.

Итог неутешителен: законодательные послабления для застройщиков привели к тому, что приемка квартиры превратилась в лотерею. Даже если дом сдан, это не гарантирует качества. Покупателям в такой ситуации эксперты советуют одно: очень внимательно проверять каждый угол перед подписанием акта приема-передачи, потому что рассчитывать на помощь девелопера после сделки становится все сложнее. Все участники рынка жилья все чаще мирится с тем, что незначительные дефекты — это не брак, а новая норма.

#россия #новостройки #застройщики #дефекты жилья #качество ремонта
Источник: iz.ru
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter