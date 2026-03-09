MediaTek представила на MWC 2026 платформу Dimensity для автомобилей с поддержкой 5G NR NTN через спутник. Устройство объединяет высокопроизводительный процессор, графику и нейросети для салонов транспортных средств.

На выставке MWC 2026 MediaTek продемонстрировала автомобильную платформу Dimensity, рассчитанную на видеозвонки и коммуникацию через спутник 5G NR NTN. Решение ориентировано на стабильное соединение даже в районах с ограниченным покрытием традиционных сетей и включает чип Dimensity C-X1 для салонов автомобилей.

Платформа MT2739 поддерживает стандарты 5G-Advanced R17 и R18, а встроенные функции искусственного интеллекта на уровне модема повышают стабильность и скорость соединения. Чип разработан по стандарту AEC-Q100 Grade 2 и обеспечивает защиту сетевой инфраструктуры уровня серверов.

Dimensity C-X1 объединяет центральный процессор, графический процессор NVIDIA Blackwell и нейронный процессор, поддерживая трассировку лучей и генеративный ИИ на периферийных вычислениях. Платформа позволяет управлять до 10 дисплеями и 16 камерами, воспроизводить и записывать видео в 8K, а также выводить изображение в разрешении 9K.

MediaTek уже ранее представила MT2739 на Шанхайском автосалоне в 2025 году, а на её сайте есть соответствующий пресс-релиз. В 2026 году планируют начать серийное производство чипа C-X1, что позволит автопроизводителям интегрировать поддержку 5G, Wi-Fi 7 и спутниковой связи в новые модели автомобилей.

Платформа обещает расширить возможности видеозвонков в пути (посмотреть демонстрационное видео можно на weibo.com ), соединяя безопасность, вычислительную мощность и современные коммуникационные технологии.

* все иллюстрации – скриншоты из видео на weibo.com 联发科技官方微博