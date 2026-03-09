Голландский дизайнер создал компьютер в корпусе увеличенного LEGO-блока. Внутри он разместил Mac mini M4 и сенсорный дисплей.

Голландский дизайнер Пол Стаал (Paul Staal) из студии Watt IV разработал рабочий компьютер, корпус которого повторяет форму классического LEGO-блока. Модель увеличена до масштаба 10:1 и создана с помощью 3D-печати.

Внутри корпуса размещен компьютер Mac mini M4, а на передней панели установлен 7-дюймовый IPS-дисплей. Система выполняет функции обычного настольного ПК.

Верхние выступы блока используются как элементы управления. Один работает как вращающийся регулятор для управления воспроизведением и громкостью. Второй модуль поддерживает беспроводную зарядку для устройств вроде Apple Watch и AirPods.

Конструкция также получила несколько практических деталей. На задней панели сделан паз, который выполняет роль ручки, а складные боковые панели позволяют аккуратно хранить кабель питания.

Сам автор обычно подключает устройство к большому монитору LG DualUp. Встроенный экран он использует в основном для отображения панели управления умным домом и системной информации.

* все фото - Watt IV