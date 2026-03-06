NVIDIA рассматривает сокращение производства чипов H200, ориентированных на Китай. Компания собирается направить ресурсы на выпуск решений новой архитектуры Vera Rubin.

Американские ограничения на поставки чипов в Китай окончательно вымотали NVIDIA. Как пишет WCCFTech со ссылкой на статью в Financial Times, компания сворачивает производство ускорителей H200, которые планировала продавать китайским гиперскейлерам. Вместо этого высвободившиеся производственные мощности перенаправят на выпуск новых чипов Vera Rubin.

Может быть интересно

Источник изображения: Wccftech

Изначально NVIDIA рассчитывала на огромный спрос со стороны Поднебесной. Речь шла о поставках, исчисляемый миллионами единиц. Руководство NVIDIA даже обращалось с просьбой к TSMC перенастроить линии, чтобы обеспечить такие объемы. Но все планы были разрешены. Администрация США ограничила поставки H200 до 75 тысяч штук на одного клиента. Это в разы меньше ожиданий.

На этом фоне компания начала рассматривать перенос производственных ресурсов на платформу Vera Rubin. Эти решения пользуются устойчивым спросом у крупных мировых операторов дата-центров.

Руководство NVIDIA стремится снизить неопределенность в цепочке поставок. Постоянные изменения условий на китайском направлении усложняют планирование производства и работу с партнерами. Поэтому компания все чаще ориентируется на клиентов за пределами Китая, по крайней мере до прояснения политической ситуации.