Xiaomi готовится к повышению цен на свои смартфоны из-за резкого удорожания микросхем памяти. Генеральный директор компании Лэй Цзюнь пообещал минимизировать последствия для покупателей.

Стало известно, что Xiaomi рассматривает возможное повышение цен на смартфоны. Генеральный директор компании Лэй Цзюнь (Lei Jun) объяснил: рынок памяти переживает сильное давление из-за растущего спроса, который во многом связан с развитием технологий искусственного интеллекта.

Во время общения со СМИ Лэй Цзюнь отметил, что спрос на микросхемы памяти резко вырос за последний год. Причина всем уже известна — активное внедрение ИИ-технологий. Многие корпорации закупают больше памяти для серверов, ускорителей и других вычислительных систем. В итоге предложение не поспевает за спросом.

На этом фоне цены на память заметно выросли. Для производителей смартфонов это означает рост себестоимости. Xiaomi также столкнулась с этим давлением, причем не только в сегменте телефонов. Более дорогие комплектующие влияют и на другие категории техники компании.

Глава Xiaomi признал: ситуация непростая. При этом компания не планирует автоматически перекладывать весь рост расходов на покупателей. По его словам, Xiaomi рассматривает разные способы смягчить влияние повышения цен.

Он также считает, что текущий цикл роста цен может оказаться длиннее предыдущих и продлится примерно до конца 2027 года. Отраслевые аналитики допускают, что в ближайшие месяцы некоторые бренды начнут поднимать цены на смартфоны, а самые дешевые модели могут постепенно исчезнуть с рынка.