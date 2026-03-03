Бывший директор РОАД Олег Мосеев в своем Telegram-канале представил рейтинг самых доступных новых автомобилей на российском рынке.

Олег Мосеев, раньше возглавлявший РОАД, опубликовал подборку новых машин с минимальными ценниками. В расчет брал прайсы в базовых версиях — отдельно посчитал, сколько отдавать придется самому, а сколько добавит государство.

Может быть интересно

Lada Granta © Lada

Самый дешевый вариант с учетом субсидий — Eonyx M2. Калининградский электромобиль отдают за 546 тысяч рублей. Дальше идут три модели Lada: Granta за 676 тысяч, Niva Legend за 861,6 тысячи и Iskra за 1,01 миллиона. Замыкает список Niva Travel — 1,07 миллиона.

Скидки от государства распределились так: на Eonyx M2 дают 294 тысячи рублей, на Granta — 169 тысяч, на Niva Legend — 215,4 тысячи, на Iskra — 254,4 тысячи, на Niva Travel — 267,6 тысячи.

Если субсидии не учитывать, в пятерку попадает Kaiyi E5 ценой 1,225 миллиона. Iskra без господдержки тянет уже на 1,272 миллиона.

По мнению Мосеева, рынку не нужно столько китайских марок, сколько есть сейчас. Из 56 брендов он оставил бы 10–12 — этого хватит, чтобы закрыть все запросы покупателей.