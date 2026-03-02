Intel анонсировала процессоры Xeon 6+ Clearwater Forest, построенные по техпроцессу 18А. Компания позиционирует их как платформу для развертывания сетей 6G и задач периферийного искусственного интеллекта без замены оборудования.

Накануне Mobile World Congress 2026 Intel раскрыла детали о серверных процессорах следующего поколения. Clearwater Forest станут развитием линейки Xeon 6+ и первыми чипами компании, выполненными по 18-ангстремному техпроцессу. Решено было сделать упор на встроенный ИИ и энергоэффективность.

Может быть интересно

Изображение - WCCFTech

По мнению Intel, операторы не будут перестраивать сети с нуля под 6G. Прогресс даст встраивание интеллектуальных функций в уже работающую инфраструктуру 5G. Поэтому новые Xeon проектировали так, чтобы ИИ был вшит в чип, а не добавлялся отдельными ускорителями.

В компании исходят из простого расчета: ставить дискретные GPU в каждую базовую станцию дорого и сложно. Встроенное ускорение Intel AMX и механизм vRAN Boost позволяют запускать вывод нейросетей прямо на сервере без дискретных GPU. Это снижает энергопотребление, не требует места в стойке и не множит операционные разрывы. Для сети радиодоступа такой подход дает предсказуемую производительность на тысячах ячеек.

Операторы уже тестируют такие решения. Rakuten Mobile экспериментирует с моделями для сетей радиодоступа, требующими минимальных задержек. Vodafone масштабирует Open RAN в Европе, используя Xeon 6 SoC. SK Telecom и NTT DOCOMO интегрируют чипы с энергоэффективными ядрами в опорную сеть и базовые станции.

По тестам Ericsson, один 288-ядерный Xeon 6990E+ Clearwater Forest дает на 38% ниже энергопотребление в стойке и на 60% выше производительность на ватт по сравнению с нынешними двухпроцессорных систем Sierra Forest. Поставки новинок ожидаются в 2027 году. Intel рассчитывает, что платформа позволит операторам наращивать мощности без замены оборудования и готовить инфраструктуру к 6G поэтапно.