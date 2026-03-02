Сайт Конференция
Global_Chronicles
Intel показала серверные процессоры Xeon Clearwater Forest для 6G и периферийного ИИ
Intel анонсировала процессоры Xeon 6+ Clearwater Forest, построенные по техпроцессу 18А. Компания позиционирует их как платформу для развертывания сетей 6G и задач периферийного искусственного интеллекта без замены оборудования.

Накануне Mobile World Congress 2026 Intel раскрыла детали о серверных процессорах следующего поколения. Clearwater Forest станут развитием линейки Xeon 6+ и первыми чипами компании, выполненными по 18-ангстремному техпроцессу. Решено было сделать упор на встроенный ИИ и энергоэффективность.

Может быть интересно

Изображение - WCCFTech

По мнению Intel, операторы не будут перестраивать сети с нуля под 6G. Прогресс даст встраивание интеллектуальных функций в уже работающую инфраструктуру 5G. Поэтому новые Xeon проектировали так, чтобы ИИ был вшит в чип, а не добавлялся отдельными ускорителями.

В компании исходят из простого расчета: ставить дискретные GPU в каждую базовую станцию дорого и сложно. Встроенное ускорение Intel AMX и механизм vRAN Boost позволяют запускать вывод нейросетей прямо на сервере без дискретных GPU. Это снижает энергопотребление, не требует места в стойке и не множит операционные разрывы. Для сети радиодоступа такой подход дает предсказуемую производительность на тысячах ячеек.

Операторы уже тестируют такие решения. Rakuten Mobile экспериментирует с моделями для сетей радиодоступа, требующими минимальных задержек. Vodafone масштабирует Open RAN в Европе, используя Xeon 6 SoC. SK Telecom и NTT DOCOMO интегрируют чипы с энергоэффективными ядрами в опорную сеть и базовые станции.

По тестам Ericsson, один 288-ядерный Xeon 6990E+ Clearwater Forest дает на 38% ниже энергопотребление в стойке и на 60% выше производительность на ватт по сравнению с нынешними двухпроцессорных систем Sierra Forest. Поставки новинок ожидаются в 2027 году. Intel рассчитывает, что платформа позволит операторам наращивать мощности без замены оборудования и готовить инфраструктуру к 6G поэтапно.

#intel #процессоры #6g #18a #edge ai #xeon clearwater forest
Источник: wccftech.com
Сейчас обсуждают

Шапошников
19:46
У тебя всё хорошо или совсем крыша сьехала? А может ты читать не умеешь? Пишется Kingston, и это такой же хлам, как и adata
Размышление о надуманности серьезности проблем с чипами памяти
Дима
19:42
А у США впереди весёлая жизнь. У них там всякие праздники, выборы и Трамп сказал - С Украиной надо кончать (?) ну или как то так в своём стиле
Windows 11 демонстрирует стремительный рост доли на рынке на фоне резкого падения Windows 10
Дима
19:35
Это ты в точку. Нападение на ИРАН пожалуй хоронит Украинский проект США.
Windows 11 демонстрирует стремительный рост доли на рынке на фоне резкого падения Windows 10
VRoman
19:31
Правильный дизайн охлаждения.
ASUS опубликовала характеристики ProArt GeForce RTX 5090 с конструкцией Double Flow Through
Дима
19:30
Присоединяюсь к мнению ниже, что нельзя умалчивать о мировых событиях. США и Израиль бросили вызов Миру. Нарушены все договорённости и всё человеческое. Погибли невинные люди, Нанесён прицельный ракет...
Windows 11 демонстрирует стремительный рост доли на рынке на фоне резкого падения Windows 10
Waramagedon
19:25
Мыла нет, большинство каждый кадр не рассматривает, особенно в экшн.
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Валерий Валерьевич
19:23
дядя, тебе лет скока?
На заводе авиаприборостроения в Башкирии зарплаты специалистов начинаются от 25 тысяч рублей
Waramagedon
19:21
Например для текста, я сам использую 34+27фхд 100гц, пиксели не парят.
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Waramagedon
19:17
масштабирование 125% решает все проблемы
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Den Fed
19:11
небыло я сам на ASM прогал еще под MsDOS на masm
Как ИИ меняет программирование и сможет ли новичок написать с ним полноценную программу
