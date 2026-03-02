NVIDIA объявила о создании коалиции с ведущими телекоммуникационными компаниями и операторами для разработки сетей 6G. Новые стандарты будут строить вокруг искусственного интеллекта и программно-определяемых платформ.

NVIDIA объявила о глобальном сотрудничестве с операторами и технологическими компаниями, чтобы построить сети 6G на открытых и безопасных платформах с поддержкой ИИ. WCCFTech сообщает, что проект охватывает США, Европу, Корею и Японию и включает инициативы по программно-определяемым сетям и исследовательские программы.

Изображение - WCCFTech

Компания объединяет усилия с Booz Allen, BT Group, Cisco, Deutsche Telekom, Ericsson, MITRE, Nokia, OCUDU Ecosystem Foundation, ODC, SK Telecom, SoftBank Corp. и T-Mobile. Цель — создать сети 6G, которые обеспечат работу миллиардов автономных машин, транспортных средств, датчиков и роботов.

Традиционные сети не подходят для таких масштабов, поэтому NVIDIA строит программно-определяемые платформы с изначальной интеграцией ИИ. Внедрение ИИ охватывает ядро, периферию и радиодоступ (RAN), что позволит реализовать интеллектуальные функции и управление в реальном времени, поддерживая совместимость и надежность инфраструктуры.

Компания участвует в глобальных инициативах: в США — OCUDU и AI-WIN, в Корее — консорциум 6G, в Великобритании — совместная работа с Министерством науки, в Европе и Японии — государственные и отраслевые программы. AI-RAN альянс насчитывает более 130 компаний, работающих над инновациями для программно-определяемых сетей следующего поколения.

Сети 6G NVIDIA строит как открытые, программируемые и ориентированные на ИИ решения, что позволяет ускорять внедрение технологий и объединять разнообразную экосистему участников.