Студия id Software работает над масштабным DLC для DOOM: The Dark Ages. Дополнение включает большой цикл в стиле Metroidvania, секретные хабы и новые инструменты для эндгейма.

После релиза DOOM: The Dark Ages студия id Software занялась разработкой сюжетного DLC. В ходе трансляции Slayers Club Live Уго Мартин (Hugo Martin) рассказал о структуре дополнения и дал понять, что по объему оно выходит за рамки обычного расширения.

Мартин описал данный проект как крупную кампанию, которая ощущается продолжением основной игры. В DLC появится большой цикл в духе Metroidvania: игроки смогут возвращаться в уже пройденные зоны и «разблокировать дополнительный контент после завершения основного пути». Разработчики добавили отдельный хаб, где геймеры смогут получать секретные предметы, редкие материалы и задания, рассчитанные на персонажей более высокого уровня.





Уго Мартин считает: никто не идет в Doom ради сюжета. Поэтому ставка сделана на окружение и атмосферу, а не через кат-сцены и диалоги. Вселенную при этом расширяют — появляется повод добавить новых врагов.

Дата выхода дополнения пока неизвестна.