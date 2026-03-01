Сайт Конференция
Блоги
Global_Chronicles
Аналитик Wedbush Securities Майкл Пахтер резко высказался о судьбе Xbox
Майкл Пахтер из Wedbush Securities заявил, что будущее новой Xbox под вопросом. Причина — стратегия Microsoft, сделавшей ставку на Game Pass.

Стратегический советник Wedbush Securities Майкл Пахтер больше не верит в будущее Xbox. Причиной стал не провал продаж текущего поколения консолей, а решение Microsoft сделать ставку на подписку Game Pass, которая, по мнению эксперта, убивает спрос на сами устройства.

 

Изображение - WCCFTech

В разговоре с GamesBeat Пахтер заявил, что следующая консоль Xbox, ориентировочно запланированная на 2027 год, по сути «мертва». Раньше он пророчил Game Pass сотни миллионов подписчиков, но теперь называет нынешнюю модель ошибкой. Эксперта возмутила недавняя реструктуризация сервиса и рост цен. Он сравнил это со «шведским столом», который в пять раз дороже обычного обеда.

Пахтер считает, что компании следовало пойти другим путем. Нужно было сделать подписку дешевой, долларов по 10, и продавать доступ к библиотеке тем миллионам, кто не хочет покупать консоль. «Почему бы не продать EA Sports FC тем, кто хочет в неё поиграть, но без железа?» — задается вопросом аналитик. По его мнению, текущая цена в $30 в месяц отпугивает людей. Ведь платить $360 в год, когда одну игру можно купить за $70, готовы далеко не все.

#microsoft #xbox #игровые консоли #game pass #майкл пахтер
Источник: wccftech.com
Сейчас обсуждают

Александр Васин
17:35
42" все-таки маловат, 55" приятней намного
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Chato-Boot
17:07
Отправлю-ка я этого блохастого пейсаку в баню, уж больно он вонюч.
Ученые США научились создавать управляемые огненные торнадо для сжигания разлившейся нефти в океане
Bernigan
16:45
Дык это разрешение в котором продукция амд раскрывается по полной, видел вообще как 3D процы в ФХД с 5090 рвут? Вот и приходится отказываться от чёткости 4K
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Gudro
16:40
"Вы же покупаете память сейчас за оверпрайс?" и что мне не нужно ставить очередной комп на станок с чпу? "Просто ищите те игры из прошлого" какие нах игры? не все на компах играют! иногда и работают!
Размышление о надуманности серьезности проблем с чипами памяти
Александр Дедок
16:10
Так в том и смысл. Такая вот своеобразная реклама-лотерея. Тем более вполне возможно как раз однотипный брак напихали - не работает профиль хмп нормально например или ошибками модуль сыпет и так далее...
Удачливый покупатель приобрёл возвратные поддоны Amazon за $100 и получил в коробке 40 модулей DDR5
swr5
16:07
Это понятно, сам форм-фактор 21:9 кажется удобнее, влево-вправо легче взгляд переводить чем вверх-вниз. я бы с удовольствием взял 40-45" (21:9) они по высоте как мониторы 32".
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
BlueHustler
15:58
А как же моторола Z серии с мотомодс? Это самые популярные модульные смартфоны, которые пошли в серию. Было целых 4 поколения совместимых с модами. Точно известнее чем ara или Phonebloks...
Tecno представила новый модульный смартфон толщиной 4,9 мм со сменными компонентами
swr5
15:56
Может хватит публиковать тут этот бред из всяких англоязычных помоек. Заняться нечем?
Ученые США научились создавать управляемые огненные торнадо для сжигания разлившейся нефти в океане
ultrarus4
15:46
Сейчас вообще любой программный алгоритм принято называть ИИ в целях маркетинга
ServiceNow запустила ИИ-агента Autonomous Workforce для автоматизации техподдержки
Антон Филимонов
15:35
Так у же был эксперимент по сути и продажи всме показали - 12400 лучше продавался, чем вся линейка 12ххх, я уверен. Гордость не позволяла Интел уйти из высокопроизводительного сегмента многоядерности,...
Процессор Core 9 Bartlett Lake-S замечен в потребительской материнской плате с сокетом LGA 1700
