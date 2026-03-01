Майкл Пахтер из Wedbush Securities заявил, что будущее новой Xbox под вопросом. Причина — стратегия Microsoft, сделавшей ставку на Game Pass.

Стратегический советник Wedbush Securities Майкл Пахтер больше не верит в будущее Xbox. Причиной стал не провал продаж текущего поколения консолей, а решение Microsoft сделать ставку на подписку Game Pass, которая, по мнению эксперта, убивает спрос на сами устройства.

Изображение - WCCFTech

В разговоре с GamesBeat Пахтер заявил, что следующая консоль Xbox, ориентировочно запланированная на 2027 год, по сути «мертва». Раньше он пророчил Game Pass сотни миллионов подписчиков, но теперь называет нынешнюю модель ошибкой. Эксперта возмутила недавняя реструктуризация сервиса и рост цен. Он сравнил это со «шведским столом», который в пять раз дороже обычного обеда.

Пахтер считает, что компании следовало пойти другим путем. Нужно было сделать подписку дешевой, долларов по 10, и продавать доступ к библиотеке тем миллионам, кто не хочет покупать консоль. «Почему бы не продать EA Sports FC тем, кто хочет в неё поиграть, но без железа?» — задается вопросом аналитик. По его мнению, текущая цена в $30 в месяц отпугивает людей. Ведь платить $360 в год, когда одну игру можно купить за $70, готовы далеко не все.