Издание GizmoChina со ссылкой на PressClub Global сообщает, что BMW начала использовать человекоподобных роботов на заводе в Европе.

Немецкий автоконцерн запускает пилотный проект с участием человекоподобных роботов. Как сообщает GizmoChina со ссылкой на официальный пресс-релиз BMW , эксперимент стартовал в Лейпциге. Причина проста: BMW нужно повышать эффективность производства, и вместо найма тысяч новых рабочих на конвейер, они решили проверить, как в этом могут помочь роботы.

На этот раз BMW взяла на тестирование робота AEON от компании Hexagon Robotics. В планах концерна — загрузить их работой с высоковольтными батареями и установкой деталей из листового металла. Пока что на производство поставили всего несколько роботов, которые берут на себя монотонную или физически тяжелую работу.

Может быть интересно

Ранее BMW уже проводила похожий эксперимент. На заводе в США десять месяцев тестировали роботов Figure 02 от компании Figure AI. Роботы работали по 10 часов в день, пять дней в неделю и за это время помогли собрать больше 30 тысяч машин.

Руководство BMW во главе с Миланом Недельковичем называет это частью стратегии по цифровизации и внедрению «физического ИИ» в производство. Сейчас похожие технологии тестируют многие автопроизводители: Tesla с роботом Optimus, Mercedes и Hyundai. Аналитики Morgan Stanley прогнозируют объем рынка человекоподобной робототехники в 5 триллионов долларов к 2050 году.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajxTXb3PQHA

* все иллюстрации – скриншоты из видео press.bmwgroup.com