Немецкий автоконцерн запускает пилотный проект с участием человекоподобных роботов. Как сообщает GizmoChina со ссылкой на официальный пресс-релиз BMW, эксперимент стартовал в Лейпциге. Причина проста: BMW нужно повышать эффективность производства, и вместо найма тысяч новых рабочих на конвейер, они решили проверить, как в этом могут помочь роботы.
На этот раз BMW взяла на тестирование робота AEON от компании Hexagon Robotics. В планах концерна — загрузить их работой с высоковольтными батареями и установкой деталей из листового металла. Пока что на производство поставили всего несколько роботов, которые берут на себя монотонную или физически тяжелую работу.
Ранее BMW уже проводила похожий эксперимент. На заводе в США десять месяцев тестировали роботов Figure 02 от компании Figure AI. Роботы работали по 10 часов в день, пять дней в неделю и за это время помогли собрать больше 30 тысяч машин.
Руководство BMW во главе с Миланом Недельковичем называет это частью стратегии по цифровизации и внедрению «физического ИИ» в производство. Сейчас похожие технологии тестируют многие автопроизводители: Tesla с роботом Optimus, Mercedes и Hyundai. Аналитики Morgan Stanley прогнозируют объем рынка человекоподобной робототехники в 5 триллионов долларов к 2050 году.
* все иллюстрации – скриншоты из видео press.bmwgroup.com