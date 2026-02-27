Издание Defense News сообщает, что SWARM Biotactics начала развертывание роя кибернетических насекомых для заказчиков из стран НАТО.

Основанная в 2024 году SWARM Biotactics из Касселя делает ставку не на классические дроны, а на живых насекомых со встроенной электроникой. После привлечения инвестиций стартап начал выполнять контракты, в том числе для Бундесвера.

Инженеры стартапа используют для своего проекта мадагаскарских шипящих тараканов, прикрепляя им на спину электронный модуль весом около 15 граммов. Внутри модуля размещены нейростимулятор, процессор с ИИ, система связи и набор сенсоров — от камер и микрофонов до датчиков газа и радиации.

Может быть интересно

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Чтобы управлять движением таракана, к его усикам подключают электроды. Слабые разряды заставляют таракана поворачивать налево или направо. Один оператор может координировать целый рой — алгоритмы разводят десятки и сотни насекомых по заданным целям.

Компания провела полевые проверки в Европе и Северной Америке. Рои используют для разведки в закрытых и труднодоступных зонах, включая подземные и разрушенные объекты.

Параллельно компания готовит гражданскую версию. Те же тараканы могут искать людей под завалами после землетрясений, проверять состояние труб на промышленных объектах или мониторить утечки на химических заводах.

* все иллюстрации – скриншоты из видео SWARM Biotactics