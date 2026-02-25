Издание WCCFTech сообщает о публикации в блоге компании Micron. Производитель подтвердил выпуск модулей памяти GDDR7 емкостью 24 Гб и скоростью 36 Гбит/с для следующего поколения видеокарт.

Micron расширяет линейку памяти GDDR7. В новой записи в блоге компания рассказала о характеристиках будущих модулей и объяснила, зачем игровым видеокартам такие объемы и скорости.

Изображение – WCCFTech

Стандарт GDDR7 дебютировал в прошлом году вместе с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 50. RTX 5090 первой получила новую память, а RTX 5080 держит рекорд скорости среди текущих моделей — 30 Гбит/с. Но эти характеристики скоро устареют.

Micron выпустит модули GDDR7 емкостью 24 Гб и пропускной способностью 36 Гбит/с. Это на 20% быстрее существующих решений. По объему прирост еще заметнее — плюс 50% к емкости. Чипы по 3 ГБ уже используют в профессиональной RTX PRO 6000 Blackwell (там 96 ГБ) и мобильной RTX 5090 для ноутбуков (24 ГБ по 256-битной шине). Поставки ожидаются к концу 2026 года или в первой половине 2027‑го.

В Micron объяснили, зачем это нужно. Современные игры с трассировкой лучей, огромными открытыми мирами и графикой на основе ИИ требуют все больше данных. Когда видеопамять заполнена, системе приходится постоянно подкачивать недостающее — выгружать одни текстуры и загружать другие. Из-за этого текстуры появляются с задержкой, частота кадров становится нестабильной, а в сценах со сложным освещением производительность резко падает. Технологии масштабирования с использованием ИИ тоже работают хуже, когда памяти не хватает.

Новые модули GDDR7 позволяют хранить в памяти гораздо больше: текстуры, карты освещения, геометрию, модели для ИИ. Системе не приходится постоянно что-то подгружать — все данные уже на месте. Частота кадров остается стабильной даже в 4К и выше.

В блоге Micron также перечислены другие преимущества новой памяти. Это более быстрая обработка данных ИИ непосредственно на устройстве. Меньшие задержки при одновременной работе центрального процессора, видеокарты и нейропроцессора. Высокая пропускная способность для моделей нейронной графики и генеративного ИИ. А также энергоэффективность за счет пониженного рабочего напряжения.