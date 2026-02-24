Anthropic опубликовала заявление, в котором обвиняет трех китайских разработчиков в нарушении правил использования ее ИИ. По данным компании, DeepSeek, Moonshot AI и MiniMax организовали масштабную кампанию по сбору данных с помощью «дистилляции» — метода, позволяющей обучать модели на чужих результатах, а не на сырых данных.
Источник изображения: Anthropic, AMD
Суть претензий проста: конкуренты создали около 24 тысяч поддельных аккаунтов и через них отправили Claude более 16 миллионов запросов. Вся эта активность, по мнению Anthropic, была нацелена на то, чтобы вытянуть из системы ключевые навыки: логику, написание кода, работу с инструментами. Компания назвала это «дистилляционными атаками» и заявила, что каждая из трех фирм действовала по своей схеме. DeepSeek сгенерировала около 150 тысяч запросов, сфокусированных на «цепочках рассуждений». MiniMax пошла дальше, создав 13 миллионов касающихся задач по программированию и работе с агентами.
В Anthropic подчеркивают: сам по себе метод дистилляции законен, его используют даже сами разработчики, чтобы делать компактные версии собственных моделей. Но здесь речь идет о систематическом выкачивании данных конкурентов, что нарушает условия сервиса и, как утверждается, экспортный контроль США. Более того, компания видит в этом угрозу нацбезопасности: мол, сняв защитные механизмы, чужие лаборатории могут интегрировать эти возможности в военные или разведывательные системы.
Однако скандал тут же обернулся против самой Anthropic. Илон Маск (Elon Musk) в своем X жестко ответил на обвинения, написав, что Anthropic и сама «виновна в массовой краже обучающих данных в огромных масштабах и была вынуждена выплатить многомиллиардные компенсации за это преступление. Это просто факт». Как отмечает Livemint, пользователи тут же добавили к посту Маска «примечание сообщества» с подтверждением: Anthropic действительно урегулировала спор с правообладателями на $1.5 миллиарда. В итоге вместо однозначного осуждения китайских компаний многие заговорили о двойных стандартах. Сама же Anthropic теперь обещает усилить защиту, внедрить системы слежки за аномальным трафиком и призывает всю индустрию объединиться против «промышленного копирования».