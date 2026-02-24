Издание Tom's Hardware сообщает о заявлении Anthropic, которая обвинила DeepSeek, Moonshot и MiniMax в использовании своей модели для тренировки их ИИ. Как пишет Livemint, Илон Маск в ответ напомнил о том, что Anthropic выплатила $1.5 млрд компенсаций авторам за использование их материалов при обучении Claude.

Anthropic опубликовала заявление, в котором обвиняет трех китайских разработчиков в нарушении правил использования ее ИИ. По данным компании, DeepSeek, Moonshot AI и MiniMax организовали масштабную кампанию по сбору данных с помощью «дистилляции» — метода, позволяющей обучать модели на чужих результатах, а не на сырых данных.

Источник изображения: Anthropic, AMD

Суть претензий проста: конкуренты создали около 24 тысяч поддельных аккаунтов и через них отправили Claude более 16 миллионов запросов. Вся эта активность, по мнению Anthropic, была нацелена на то, чтобы вытянуть из системы ключевые навыки: логику, написание кода, работу с инструментами. Компания назвала это «дистилляционными атаками» и заявила, что каждая из трех фирм действовала по своей схеме. DeepSeek сгенерировала около 150 тысяч запросов, сфокусированных на «цепочках рассуждений». MiniMax пошла дальше, создав 13 миллионов касающихся задач по программированию и работе с агентами.

В Anthropic подчеркивают: сам по себе метод дистилляции законен, его используют даже сами разработчики, чтобы делать компактные версии собственных моделей. Но здесь речь идет о систематическом выкачивании данных конкурентов, что нарушает условия сервиса и, как утверждается, экспортный контроль США. Более того, компания видит в этом угрозу нацбезопасности: мол, сняв защитные механизмы, чужие лаборатории могут интегрировать эти возможности в военные или разведывательные системы.