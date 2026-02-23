Издание Tom's Hardware сообщает о необычном способе экономии на жестких дисках. Пользователь Reddit u/cgtechuk из Великобритании слетал в США, купил десять накопителей Seagate IronWolf Pro 28TB и сэкономил около 2000 долларов даже с учетом перелета и оплаты за проживание в гостинице.

Пользователь Reddit под ником u/cgtechuk из сабреддита r/DataHoarder рассказал, как решил проблему высоких цен на жесткие диски в Великобритании. Он давно следил за стоимостью 28-терабайтных HDD и заметил, что она только растет. Тогда после Нового года он купил билет в США. Там он заказал десять дисков в двух магазинах — Best Buy и B&H Photo — и полетел забирать покупку.

Источник изображения: Western Digital

Великобритания проигрывает США по ценам накопители почти вдвое. В издании Tom's Hardware проверили стоимость Seagate IronWolf Pro 28TB на Amazon. В Америке диск стоит 609,99 доллара. В Британии — 980,46 доллара. Разница — больше 370 долларов с каждого.

Десять дисков дают экономию около 3700 долларов. Самые дешевые билеты Лондон — Нью-Йорк туда-обратно стоят меньше 700 долларов. Четыре ночи в недорогом отеле рядом с аэропортом имени Кеннеди — еще примерно столько же. Плюс 300 долларов на расходы. Итоговая экономия — около 2000 долларов. А u/cgtechuk потратил еще меньше: он оплачивал перелет и отель бонусными баллами.

Чтобы не попасть на мошенников, покупатель записал серийные номера дисков при получении. В отеле он протестировал каждый накопитель программами SeaTools и Crystal, скопировал на них файлы. Все диски оказались рабочими. Упаковку, наличие которой важно в случае ремонта или замены по гарантии, он сложил в чемодан и сдал в багаж. Сами диски полетели обратно в ручной клади.

Ситуация с ценами объясняется просто. Спрос на жесткие диски растет из-за ИИ-инфраструктуры. SSD стоят в разы дороже, поэтому дата-центры закупают HDD для хранения данных. Производственные мощности не позволяют удовлетворить резко выросший спрос. Western Digital, например, уже распродала мощности на 2026 год. Цены на HDD выросли на 46% с третьего квартала прошлого года. И это бьет по карману обычных покупателей.