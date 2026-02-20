Генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо подтвердил разработку двух игр серии Far Cry и нескольких проектов Assassin's Creed. В их числе как одиночные, так и многопользовательские игры.

Генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо (Yves Guillemot) дал интервью Variety , в котором впервые за долгое время подробно высказался о планах компании. Разговор состоялся на фоне масштабной реорганизации, закрытия нескольких студий и увольнений сотен сотрудников.

Изображение - WCCFTech

По словам Гиймо, сейчас в разработке находятся две игры серии Far Cry. Одна из них, предположительно, Far Cry 7, вторая — многопользовательский проект, о котором ходили слухи последние несколько лет.

Что касается серии Assassin's Creed, то студия Vantage Studios занимается сразу несколькими проектами франшизы. Среди них есть как традиционные одиночные игры, так и проекты с многопользовательским режимом. По словам главы компании, Ubisoft рассчитывает расширять аудиторию серии, которая в прошлом году превысила 30 миллионов игроков.

В интервью также затронули тему экранизаций. Гиймо сообщил, что готовится сериал по Far Cry для канала FX, завершено производство фильма Watch Dogs и продолжается работа над сериалом Assassin's Creed для Netflix. Кроме того, анимационный сериал Splinter Cell Deathwatch продлили на второй сезон.

При этом Гиймо уклонился от ответов на вопросы о причинах отмены ремейка Prince of Persia: Sands of Time и о забастовках в студиях компании. Не стал он подробно комментировать и назначение своего сына Чарли одним из руководителей Vantage Studios, назвав это решение основанным на профессиональных качествах, а не родственных связях. Ранее Чарли Гиймо уже занимал руководящие посты в Ubisoft, а также успел поработать в сфере NFT-игр.