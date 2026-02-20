Минобрнауки РФ запускает пилотный проект по изменению формата дипломов о высшем образовании

Министерство образования и науки меняет подход к тому, что написано в дипломах россиян. Участники пилотного проекта увидят в своих документах не абстрактные формулировки, а конкретные специальности. Например, «Инженер-металлург» или «Химик-эксперт».

© Антон Новодережкин/ ТАСС

В ведомстве пояснили: университеты сами определят квалификацию в зависимости от программы и срока обучения. Перечень уже утвердили проектами постановлений.

Список выглядит прикладным. Выпускник получит диплом, где черным по белому написано «Горный инженер» или «Инженер-технолог». Это должно снять вопросы у нанимателей, которым раньше приходилось расшифровывать общие названия направлений.

Новые правила касаются только тех, кто учится в рамках пилотного проекта по изменению уровней профобразования.