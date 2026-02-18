Каждый год перед 1 сентября у родителей один и тот же вопрос: сколько денег уйдёт на учебники и тетради? Оказывается, часть покупок можно смело вычеркнуть из списка.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Елена Елшина, заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования, пояснила: школа обязана обеспечить детей всеми учебниками и тетрадями по ФГОС. Это базовый набор, и он бесплатный.
Учитель может посоветовать какую-то дополнительную книгу или пособие для самостоятельных занятий дома. Но требовать их покупки — нарушение. Если программа не предусматривает конкретную тетрадь, покупать ее или нет, решают только родители.