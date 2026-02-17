Научные исследования показали, что помимо известных критериев обитаемости, важную роль играют конкретные химические элементы. Лишь единичные планеты подходят по своему химическому составу для появления жизни.

Недавно проведенное исследование выявило, что для возникновения жизни на планете важны не только температура, вода и правильное расстояние планеты от звезды, но и точный химический состав. Отсутствие нужных соединений сводит шансы на появление живых организмов к минимуму.

Изображение предоставлено: M.Weiss/Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian

Крейг Уолтон (Craig Walton) из Centre for Origin and Prevalence of Life at ETH Zurich – междисциплинарного исследовательского центра, который занимается изучением происхождения жизни, и его коллеги выяснили: чтобы на планете появилась жизнь, в ее мантии должны быть фосфор (P) и азот (N). Но их количество напрямую зависит от кислорода — точнее, от его «фугитивности» (стремления к испарению) во время формирования ядра.

Почему так важны эти элементы? Дело в том, что азот это основа белков, без которых нет клеток, а фосфор — часть ДНК и РНК.

Когда планета еще расплавлена, тяжелые элементы опускаются в центр. Фосфор сидерофилен — он любит железо. Если кислорода мало, фосфор связывается с железом в виде фосфида и уходит в ядро. На поверхности его не остается. Если кислорода слишком много, азот улетучивается в атмосферу, а оттуда — в космос.

Моделирование показало: существует очень узкий диапазон содержания кислорода, при котором оба элемента остаются в мантии. Ученые назвали это «питательным профилем» планеты. И Земля, как показало моделирование, попала в узкий диапазон — так называемую «химическую зону Златовласки». Марсу повезло меньше: в его мантии больше фосфора, но меньше азота.

Данное исследование сужает круг поисков. Имеет смысл изучать системы, чьи звезды химически похожи на Солнце — планеты наследуют состав от родительской туманности. И даже если экзопланета миллиарды лет держит воду на поверхности, без нужного баланса кислорода она может остаться стерильной.

Как отмечает Universe Today, авторы исследования подчеркивают: Земля выглядит редким примером мира, где сошлись все факторы. Сложное сочетание физических и химических условий удается воспроизвести лишь единичным планетам.