Global_Chronicles
Найден универсальный язык у птиц, на котором одинаково кричат более 20 видов на четырех континентах
Издание SciTechDaily сообщает о международном исследовании: ученые обнаружили, что более 20 видов птиц на четырех континентах используют практически идентичные крики тревоги при появлении гнездовых паразитов.

Птицы, обитающие в Австралии, Китае и Замбии, никогда не встречались друг с другом. Эволюционные пути некоторых из них разошлись миллионы лет назад. Тем не менее, когда рядом с их гнездами появляется угроза, они издают поразительно похожие звуки. Международная группа ученых выяснила, что это не совпадение, а глобальное коммуникативное явление. На работу обратили внимание в SciTechDaily.

Изображение - ChatGPT

Может быть интересно

Речь идет о так называемых «скулежных» криках, которые птицы используют для предупреждения сородичей о гнездовых паразитах — например, кукушках, подбрасывающих яйца в чужие гнезда. Ученые задокументировали эти сигналы у более чем 20 видов на четырех континентах. Звуки оказались практически идентичны.

Когда птица слышит такой крик, она инстинктивно приближается, чтобы оценить обстановку. В этот момент, по словам исследователей, включается механизм обучения: особь связывает звук с конкретной угрозой и запоминает, когда его следует использовать в будущем.

Уильям Фини (William Feeney) с биологической станции Доñana поясняет: этот крик занимает промежуточное положение между чистым инстинктом, вроде врожденного писка, и полностью выученными сигналами, как человеческие слова. Ранее ученые не фиксировали «случай, когда звук животного сочетает в себе врожденную реакцию с приобретенным использованием таким образом».

Виды, использующие этот сигнал, обитают в регионах с наиболее сложными отношениями между паразитами и хозяевами. Совместное отпугивание врагов требует координации, и универсальный крик тревоги помогает птицам договариваться о коллективных действиях.

Открытие ставит под сомнение жесткую границу между коммуникацией животных и человеческим языком. Чарльз Дарвин когда-то предположил, что выученные сигналы могли развиться из врожденных. Работа команды — первое задокументированное подтверждение этой гипотезы.

#scitechdaily #птицы #коммуникация
Источник: scitechdaily.com
