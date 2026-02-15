Издание Carscoops сообщает детали о новом поколении Mercedes GLA. Кроссовер перейдет на платформу MMA, получит электрические версии с запасом хода до 630 км и гибридные модификации с 1,5-литровым мотором.

Компания Mercedes-Benz готовит к выпуску GLA нового поколения. Автомобиль сохранит привычный приподнятый силуэт, похожий на хэтчбек, но технически изменится кардинально. По данным Carscoops, в основе модели теперь лежит архитектура MMA, которая позволяет ставить как чистые электромобили, так и гибридные установки.

Фото Джоша Бирнса / Carscoops

Дизайн передней части решен по-новому: вертикальная решетка радиатора, узкие фары с горизонтальной светодиодной полосой и ходовыми огнями в форме звезды. У электрических версий решетка будет закрытой. Сзади — светодиодные фонари со светящейся петлей, тянущейся от боковой панели до двери багажника.

Фото Джоша Бирнса / Carscoops

В салоне ждут MBUX Superscreen — огромную панель, объединяющую приборку, центральный дисплей и экран для пассажира. Появятся виртуальный помощник на базе Google, система Burmester и обновления по воздуху. Материалы отделки станут качественнее, места для задних пассажиров должно прибавиться.

Фото Джоша Бирнса / Carscoops

Электрические версии получат 800-вольтовую систему и батарею на 85 кВт⋅ч. Запас хода по циклу WLTP — от 540 до 630 км. Мощность базового заднеприводного варианта — 268 л.с., двухмоторного — около 350 л.с. Быстрая зарядка — до 320 кВт.

Гибриды оснастят 1,5-литровым турбомотором и 48-вольтовой системой с электродвигателем, встроенным в восьмиступенчатый «робот». Мощность — от 136 до 190 л.с. Позже появятся версии AMG, в том числе электрическая мощностью под 500 л.с.

Премьера электрической версии ожидается в конце 2026 года, гибриды и AMG подтянутся в 2027-м. Основные конкуренты — BMW X1, Audi Q3, Volvo EX30 и Polestar 4.