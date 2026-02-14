Сайт Конференция
Блоги
Global_Chronicles
Saber Interactive анонсировала AAA-игру про Джона Уика с Киану Ривзом
Издание TweakTown сообщает об анонсе новой игры по вселенной Джона Уика. Проект класса AAA разрабатывает Saber Interactive при участии Киану Ривза и режиссера фильмов Чада Стахельски.

В этом месяце на мероприятии State of Play компания Saber Interactive представила тизер-трейлер новой игры по мотивам франшизы «Джон Уик». Как выяснилось, Киану Ривз (Keanu Reeves) не просто одолжил образ персонажу, а участвует в проекте напрямую. Подробностями поделилось издание TweakTown.

Разработкой занимается Saber Interactive по заказу Lionsgate. В создании участвует режиссер всех четырех фильмов Чад Стахельски (Chad Stahelski), а сам Ривз исполнит главную роль. Руководитель игры Хесус Иглесиас (Jesús Iglesias) заявил, что команда тесно сотрудничает со Стахельски, Ривзом и Lionsgate, чтобы игра органично вписалась в мир Джона Уика.

Действие развернется в определенный период хронологии фильмов и дополнит основную историю. Сценарий пишут совместно со Стахельски и Lionsgate. Помимо знакомых персонажей, в игре появятся новые герои, созданные специально для этого проекта.

В своем обращении Иглесиас отметил, что разработчики сами давние поклонники франшизы. По их словам, работа над одной из самых успешных экшен-франшиз для PlayStation стала для них бесценным опытом. Тизер-трейлер вы можете посмотреть ниже.


#игры #saber interactive #tweaktown #киану ривз #john wick
Источник: tweaktown.com
Сейчас обсуждают

swr5
21:27
"организмам не пришлось ждать", "химия сработает сама".))))
Ученые нашли в астероидах почти все нужные для зарождения жизни соединения
Андрей Иванов
21:08
Whizdom, Godyva, After forever, ну и можно рускоязычный Tracktor Bowling
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
lighteon
20:56
Когда они битыми оказываются как FX 5500 и 6600 дизмораль ловится. Но когда рабочими и разгоняются, как Geforce 3 или Radeon 9550 - радуюсь
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
lighteon
20:54
У меня нет доступа к старым запчастям, чтобы их от туда таскать. Скорее наоборот - иногда туда их приношу...
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
Артур Поздняков
20:42
С работы таскаешь старые запчасти? Я такое оправдать не могу.
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
ark-bak
20:22
Не жалко вам времени на ЭТО?
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
link1pc
20:17
Думаю, что диз поставили (и, вероятно, не последний) за "раскрученную гопоту". И, возможно, прежде чем требовать от кого-то пояснений за диз, стоит для начала самому пояснить своё столь категоричное ...
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
rackshazz
20:04
Переустановил, полет нормальный
Microsoft возвращает возможность перемещать панель задач в Windows 11
link1pc_bl0g
19:57
Из всего перечисленного зашли только Lacuna Coil. Оперный вокал, да и пауэер-метал в целом, не мое. Evanescence вот ещё, правда "плачущий" вокал быстро надоел. А так, ещё зашли Guano Apes и In This ...
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
zloyshkolnik 43
19:52
Они так высаделись на луну что забыли как это делать теперь и всё у них так
SpaceX и Blue Origin усиливают свои кампании по освоению Луны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter