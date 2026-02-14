Издание TweakTown сообщает об анонсе новой игры по вселенной Джона Уика. Проект класса AAA разрабатывает Saber Interactive при участии Киану Ривза и режиссера фильмов Чада Стахельски.

В этом месяце на мероприятии State of Play компания Saber Interactive представила тизер-трейлер новой игры по мотивам франшизы «Джон Уик». Как выяснилось, Киану Ривз (Keanu Reeves) не просто одолжил образ персонажу, а участвует в проекте напрямую. Подробностями поделилось издание TweakTown.

Разработкой занимается Saber Interactive по заказу Lionsgate. В создании участвует режиссер всех четырех фильмов Чад Стахельски (Chad Stahelski), а сам Ривз исполнит главную роль. Руководитель игры Хесус Иглесиас (Jesús Iglesias) заявил, что команда тесно сотрудничает со Стахельски, Ривзом и Lionsgate, чтобы игра органично вписалась в мир Джона Уика.

Действие развернется в определенный период хронологии фильмов и дополнит основную историю. Сценарий пишут совместно со Стахельски и Lionsgate. Помимо знакомых персонажей, в игре появятся новые герои, созданные специально для этого проекта.

В своем обращении Иглесиас отметил, что разработчики сами давние поклонники франшизы. По их словам, работа над одной из самых успешных экшен-франшиз для PlayStation стала для них бесценным опытом. Тизер-трейлер вы можете посмотреть ниже.



