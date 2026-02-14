Издание SciTechDaily сообщает о прорыве ученых из Китайского университета науки и технологий (USTC). Они впервые реализовали квантовое распределение ключей, не зависящее от устройства (DI-QKD), на расстоянии более 100 километров.

Квантовые сети обещают защищенную передачу данных и сверхточные измерения, но упираются в физику: фотоны в оптоволокне теряются, и дальность прямой передачи запутанности остается мизерной. Группа ученых из USTC под руководством Цзявэя Пана (Jianwei Pan) нашла способ обойти это ограничение. Работу описывает SciTechDaily.

Ученые разработали систему квантовых ретрансляторов, которая создает запутанность между двумя отдельными узлами памяти. Соединив эти узлы через обмен запутанностью, исследователи растянули ее на гораздо большие расстояния. Ключевой момент: время жизни запутанности значительно превысило время, необходимое для установления связи между сегментами. Это первый случай, когда такой подход сработал в масштабе, пригодном для реальных сетей.

На базе этой технологии команда реализовала квантовое распределение ключей, не зависящее от устройства (DI-QKD). Протокол гарантирует безопасность даже при использовании недоверенного оборудования. Предыдущие эксперименты с DI-QKD не выходили за пределы нескольких сотен метров. Теперь дальность перешагнула 100-километровый рубеж.

«Квантовые ретрансляторы — это строительные блоки, которые позволят разработать универсальные квантовые компьютеры в ближайшие 10–15 лет», — заявил Цзявэй Пан, руководитель группы, член Китайской академии наук и исполнительный вице-президент USTC. — «Таким образом, мы реализуем квантовый интернет, который обеспечит безопасное и эффективное соединение точного сбора информации и суперкомпьютеров».