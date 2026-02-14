WCCFTech сообщает о начале серийного производства твердотельных накопителей Micron 9650. Это первые в мире SSD, работающие на интерфейсе PCIe Gen6 и достигающие скорости последовательного чтения до 28 ГБ/с.

Два года назад Micron только анонсировала разработку накопителей нового поколения. Теперь компания объявила о старте массового выпуска Micron 9650 — первого в индустрии серийного SSD с интерфейсом PCIe Gen6. Подробности приводит WCCFTech.

Фото издания WCCFTech

Новые накопители почти вдвое быстрее предшественников на PCIe Gen5. Скорость последовательного чтения достигает 28 ГБ/с, записи — 14 ГБ/с. Производительность ввода-вывода выросла до 3,6 ГБ/с. Micron обещает двукратный рост эффективности при том же энергопотреблении 25 Вт.

Линейка разделена на две серии. PRO версия выйдет в объемах 7,68, 15,36 и 30,72 ТБ и рассчитана на сценарии с интенсивным чтением (до одной перезаписи диска в день). MAX серия получит емкости 6,4, 12,8 и 25,6 ТБ и ориентирована на смешанные нагрузки — до трех перезаписей в день.

Фото издания WCCFTech

Все модели используют интерфейс PCIe Gen6.2 1x4, поддерживают NVMe 2.0 и построены на фирменной памяти Micron G9 TLC NAND. Но главная особенность не только в скорости. Впервые для SSD предусмотрели возможность жидкостного охлаждения — воздушного обдува для таких мощностей может не хватать.

Фото издания WCCFTech

Интерес производителей к новинке объясним. Центры обработки данных, особенно загруженные задачами ИИ, упираются в узкое место: данные должны двигаться между ускорителями и хранилищами без задержек, сводя к минимуму участие центрального процессора. PCIe Gen6 удваивает пропускную способность по сравнению с пятым поколением, снимая это ограничение.

Сейчас Micron 9650 уже получает сертификацию у ключевых производителей серверов и операторов дата-центров.