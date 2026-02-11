Издание Live Science сообщает о новом исследовании группы китайских ученых. С помощью атомно-зондовой томографии они установили: ядро Земли содержит в 9–45 раз больше водорода, чем вся гидросфера планеты.

Водород — самый легкий и распространенный элемент во Вселенной, но оценить его запасы в недрах Земли ученым долго не удавалось. Методы вроде рентгеновской дифракции давали сбои: они опирались на предположения о кристаллической решетке железа и игнорировали влияние кремния с кислородом. Команда Дунъяна Хуанга (Dongyang Huang) применила другую технику — атомно-зондовую томографию, которая позволяет увидеть распределение элементов в наномасштабе. О результатах исследования, опубликованного в Nature Communications, рассказывает Live Science.

Изображение предоставлено: bpawesome/Getty Images

Ученые воссоздали условия древней Земли. Взяли образец железа, покрыли его гидратированным силикатным стеклом – имитацией магмы – и поместили в алмазную наковальню. Два кристалла сжали материал до давлений, сопоставимых с ядерными, и затем лазерами разогрели его до 4830 °C.

В этих экстремальных условиях водород, кислород и кремний одновременно внедрялись в кристаллическую структуру железа, причем водород и кремний поступали из «магмы» в равных пропорциях. Это позволило рассчитать массовую долю водорода в ядре – от 0,07% до 0,36%. Величина кажется незначительной. Но ядро весит почти треть планеты и пересчет показал, что ядро удерживает водорода минимум в 9, максимум в 45 раз больше, чем все океаны Земли вместе взятые.

Это открытие ставит точку в давнем споре. Если бы водород доставили кометы уже после формирования ядра, он остался бы в верхних слоях – мантии и коре. Но гигантский резервуар в самом центре планеты означает, что водород попал туда на этапе образования Земли, когда ядро только формировалось и жадно впитывало элементы из окружающей магмы.

«Мы впервые установили механизм проникновения водорода в ядро», – резюмировал Хуанг.