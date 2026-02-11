Forbes сообщает, что «Мегафон» запустил «Маркетплейс тарифов» — сервис, где оператор копирует наиболее востребованные предложения МТС, «Билайна» и Т2. Абонент может сравнить свой текущий тариф с аналогичным у «Мегафона» и перейти на него с сохранением номера.

«Мегафон» запустил сервис, где предлагает абонентам других операторов перейти на его сеть с сохранением не только номера, но и условий текущего тарифа.

«Маркетплейс тарифов» работает просто. Абонент указывает своего оператора и действующий тариф, система подбирает зеркальное предложение от «Мегафона» — с тем же объемом минут, гигабайтов и ежемесячным платежом. Переход занимает несколько минут, номер остается прежним.

В «Мегафоне» объясняют: компания не использует скидки и специальные акции, а предлагает клиенту ровно те условия, которые он уже выбрал у другого оператора. Первый шаг в этом направлении компания сделала год назад, когда разрешила переходить к себе с сохранением не только номера, но и параметров тарифа. Спрос на опцию, уверяют в компании, оказался высоким. Теперь систему масштабировали.

Сейчас в каталоге 19 тарифов, и это не базовая линейка «Мегафона», а именно копии чужих продуктов. Оператор обещает пополнять ассортимент.

Конкуренты отреагировали без восторга. В Т2 напомнили: люди меняют оператора не ради сохранения старого тарифа, а ради новых условий. В «СберМобайле» допустили, что визуально похожие предложения могут вводить абонентов в заблуждение, хотя формальных нарушений пока не видят. В МТС и «Билайне» от комментариев отказались.

Эксперты оценивают инициативу жестче. Партнер ComNews Research Леонид Коник называет происходящее лобовой атакой. Виртуальные операторы, особенно банковские, последние годы активно увеличивают свою абонентскую базу у «большой четверки» — за пять лет их клиентская база выросла в 3,5 раза, до 23,4 млн. И с сентября 2026 года, когда заработает межрегиональный перенос номера, отток может усилиться.

Гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов видит в такого рода маркетплейсе продолжение ценовой войны, начавшейся осенью 2025-го. По его словам, первые ходы обычно приносят выгоду инициатору, но в какой-то момент в проигрыше могут оказаться все. Источник Forbes на телеком-рынке добавляет: хочется, чтобы ФАС не только следила за ценами, но и оценивала поведение участников. Пока регулятор молчит.