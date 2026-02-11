Пресс-служба объединенной компании Wildberries & Russ сообщила о запуске пилотного проекта экспресс-доставки в Москве.

Wildberries & Russ выходит на рынок быстрой доставки собственными силами. Компания запускает тестовый хаб в Чертаново, рядом со станциями метро «Пражская» и «Улица Академика Янгеля». Задача — отработать хранение, сборку и доставку заказа до получателя максимум за 60 минут.

Фото: Анна Майорова

Может быть интересно

На старте ассортимент составит около 1200 позиций. Это товары повседневного спроса: косметика, бытовая химия, зоотовары и прочие категории с высокой частотой покупок. Скоропортящиеся продукты и готовую еду из ресторанов в пилотный проект не включили. Позже, опираясь на спрос и отзывы, линейку расширят.

Стоимость доставки фиксированная — 99 рублей. Найти подходящие товары можно по специальной метке «За 1 час» в каталоге или поиске. В ближайшее время под них создадут отдельный раздел.

Елизавета Шлеин, руководящая направлением доставки силами продавца в РВБ, пояснила: компания рассматривает запуск как логичное развитие собственных логистических процессов. Сейчас главное — проверить схему в деле и понять, как масштабировать ее дальше.

По итогам теста в Чертаново Wildberries решит, тиражировать ли формат на другие районы Москвы и регионы.