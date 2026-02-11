Издание «Газета.Ru» сообщает, что Банк России выпустил первую серию анимационного мини-сериала «Изи деньги» о финансовой грамотности.

Главное управление ЦБ по Центральному федеральному округу запустило мультсериал для молодежи. Первая серия, оказавшаяся в распоряжении «Газеты.Ru», показывает типичную схему обмана: красивая утка присылает хомяку сообщение в мессенджер, сулит баснословную прибыль, а деньги в итоге уходят кабану.

Источник: ЦБ

Хома повелся. Прочитал про «тысячу процентов в день» и перевел кабану все, что имел. Кабан, естественно, испарился вместе со сбережениями.

Параллельная сюжетная линия — бобер Боба. Он не ищет легких денег, а кладет зарплату на накопительный счет, получает проценты и спокойно уезжает в отпуск.





ЦБ запланировал еще шесть серий. Ближайшая выйдет 12 февраля и называется «Киберфренд». Дальше — «Мелкий шрифт», «Натапал в минус», «Ставка не зашла», «В инете посоветовали» и «Не ломбард». Судя по названиям, зверей впереди ждет много финансовых открытий.