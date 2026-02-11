Subnautica 2 стала самой ожидаемой игрой 2026 года среди пользователей Steam по версии аналитиков. Сиквел набрал более 3.8 миллионов добавлений в списки желаний, обогнав новые части Forza Horizon и Resident Evil.

Аналитическая компания Alinea Analytics изучила, какие будущие игры пользователи Steam добавляют в списки желаний чаще всего. Согласно отчету, на который ссылается WCCFTech, безоговорочным лидером этого предрелизного рейтинга стала Subnautica 2.

Источник: Alinea Analytics

Цифры впечатляют. Subnautica 2 набрала свыше 3.8 миллионов добавление в вишлисты геймеров, зарегистрированных на платформе Steam. Это значительно больше, чем у ближайших преследователей: Forza Horizon 6 занимает второе место с 2.6 миллионами добавлений, а Resident Evil Requiem — третье с 2.5 миллионами.

Аналитики отмечают, что успех не случаен. Оригинальная Subnautica разошлась тиражом в 15 миллионов копий на всех платформах, а ее спин-офф Below Zero приближается к отметке в 5 миллионов. Причём Steam исторически является основной платформой для серии, обеспечивая две трети всех продаж.

При этом Forza Horizon 6 и Resident Evil Requiem уже доступны для предзаказа и успели продать сотни тысяч копий. Subnautica 2 пока нельзя предзаказать, что делает ее лидерство в вишлистах еще более показательным.