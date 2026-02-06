Издание TechPowerUp сообщает об официальном анонсе кооперативной игры Horizon Hunters Gathering.

Слухи о многопользовательской игре во вселенной Horizon наконец обрели конкретные черты. Как передает TechPowerUp, Sony и Guerrilla Games представили Horizon Hunters Gathering — кооперативный проект для трех игроков, вдохновленный классикой жанра охотничьих рейдов.

Игра не ставит целью создать масштабный MMO-мир. Вместо этого она фокусируется на командных миссиях против машин. На старте будет три охотника на выбор, каждый со своим набором оружия и уникальными навыками.

Разработчики уже анонсировали два типа заданий для первого тестирования в конце февраля. В «Машинном вторжении» нужно отбивать волны противников, чтобы в финале сразиться с мощным боссом. «Штурм котлована» — это классический данж, где группе предстоит пробираться через многоуровневую базу, сражаться и решать простые головоломки.





Сюжетная кампания будет доступна сразу, в одиночном или кооперативном режиме. Сеттинг остался прежним — постапокалиптическая Америка, где машины угрожают остаткам человечества. Но визуальный стиль стал более стилизованным и мультяшным по сравнению с основной серией.





Guerrilla Games подтвердила, что со временем в игру добавят новых охотников. Релиз запланирован на ПК и PS5 с поддержкой кросс-платформенной игры, но точную дату пока не назвали.

