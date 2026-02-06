Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
TechPowerUp: Sony анонсировала кооперативную PvE-игру Horizon Hunters Gathering
Издание TechPowerUp сообщает об официальном анонсе кооперативной игры Horizon Hunters Gathering.

Слухи о многопользовательской игре во вселенной Horizon наконец обрели конкретные черты. Как передает TechPowerUp, Sony и Guerrilla Games представили Horizon Hunters Gathering — кооперативный проект для трех игроков, вдохновленный классикой жанра охотничьих рейдов. 

Игра не ставит целью создать масштабный MMO-мир. Вместо этого она фокусируется на командных миссиях против машин. На старте будет три охотника на выбор, каждый со своим набором оружия и уникальными навыками.

Может быть интересно



Разработчики уже анонсировали два типа заданий для первого тестирования в конце февраля. В «Машинном вторжении» нужно отбивать волны противников, чтобы в финале сразиться с мощным боссом. «Штурм котлована» — это классический данж, где группе предстоит пробираться через многоуровневую базу, сражаться и решать простые головоломки.


Сюжетная кампания будет доступна сразу, в одиночном или кооперативном режиме. Сеттинг остался прежним — постапокалиптическая Америка, где машины угрожают остаткам человечества. Но визуальный стиль стал более стилизованным и мультяшным по сравнению с основной серией.


Guerrilla Games подтвердила, что со временем в игру добавят новых охотников. Релиз запланирован на ПК и PS5 с поддержкой кросс-платформенной игры, но точную дату пока не назвали.

*  все фото blog.playstation.com

#playstation 5 #пк #guerrilla games #techpowerup #pve #кооперативная игра #horizon hunters gathering
Источник: techpowerup.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Удачливые покупатели приобрели RTX 5080 и RTX 5090 в несколько раз дешевле их текущей цены
4
Пользователь купил RTX 5070 Ti и получил в посылке упаковку с камнями
4
Появились фото российских истребителей Су-30СМ2 над Балтикой с необычной конфигурацией вооружения
+
Видеокарты GTX 1060 6 ГБ и GTX 1650 протестированы вместе с Ryzen 5 5600X в ряде популярных игр
1
MWM: F-35C корпуса морской пехоты США нейтрализовал иранский разведывательный беспилотник
1
Американский мессенджер imo увеличил популярность в России в 23 раза — до почти 10 млн пользователей
4
Exynos 2600 обошёл Snapdragon 8 Elite Gen 5 в тесте трассировки лучей и занял первое место
+
Intel Arc B390 превосходит консоль Xbox Series S в Alan Wake 2
+
Самый популярный кроссовер в России получит обновлённый 1,5-литровый двигатель
1
Швеция и Дания выделили 290 миллионов долларов на усиление ПВО Украины
2
Новейший российский арктический газовоз «Алексей Косыгин» завершил свой первый рейс
1
Учёные нашли останки затерянного мира возрастом миллион лет в пещере Новой Зеландии
+
В Германии наладят производство ракет для РСЗО EuroPULS
+
ASRock заявила о принятии дополнительных мер в связи с сообщениями о проблемах с Ryzen 9000
72
Инсайдеры перечислили основные обновления смартфонов линейки Galaxy S26
2
На МТЗ запустили двигатель трактора BELARUS 1222.3 после «полной заморозки»
1
Overclock 3D: Western Digital планирует сделать HDD в 8 раз быстрее
1
ASRock прокомментировала ситуацию вокруг проблем с Ryzen 9000 на её материнских платах
+
Bitcoin за неделю подешевел на 20%, а Ethereum почти на 30% — аналитики говорят о «криптозиме»
2
WCCFTech: китайские производители DRAM не решат проблему дефицита оперативной памяти
1

Популярные статьи

Разгон PlayStation 3 — прирост производительности до 200% с новой qCFW прошивкой
6
«Опасный дуэт», «Лакомый кусок», «Пес 51»: краткий обзор новых фильмов
2
Прокачиваем компьютер на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников
22
Когда закончится пандемия ИИ — данные производителей памяти и планы ЦОД на 2026–2030 годы
14
Почему игровой движок Godot пригоден для разработки перспективных проектов — в чём не прав Chimbal
3
От одиночества к сообществу — почему я никогда не откажусь от онлайн-игр в пользу одиночных
6

Сейчас обсуждают

Chihonya
18:05
Он только рассказывает какой крутяцкий проц у него, а показать бенч киберпука сцыт, самим же предложенный, вернее он глянул видимо и решил не выкладывать, дабы не опозориться)))) Ща начнет петь песни ...
ASRock заявила о принятии дополнительных мер в связи с сообщениями о проблемах с Ryzen 9000
Кукурузный Штеуд
18:02
Да, он вечно всё перекручивает, как ему выгодно. Реальность - это не про него
ASRock заявила о принятии дополнительных мер в связи с сообщениями о проблемах с Ryzen 9000
Chihonya
18:00
Балбес, читай новости, асрок уже признала, что косяки с ее матерями, или прошивкой, процы тут мимо.
ASRock заявила о принятии дополнительных мер в связи с сообщениями о проблемах с Ryzen 9000
Muro
17:54
Вась.. Моя Тиида только дорожает.. Я тебе как сборщик говорю, люди продолжают покупать ПК. И пофиг им на память. Заказывают память с Китая, с Авито. Ссд оттуда же. 5070 до сих пор можно взять за 55К....
Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ
Алексей Носков
17:52
После пары-тройки абзацев понял, что эта простыня текста бесмысленна, и всю читать ее не стал. Имхо, нормальный человек будет сочетать сингл и мульти в разумных пропорциях, играя в достойные игры. Зад...
От одиночества к сообществу — почему я никогда не откажусь от онлайн-игр в пользу одиночных
Evgeniy Dyachkov
17:38
Обзор из темы: херня эта ваша рыба, вот мясо это ДА! А вообще, что там, что там хватает как хороших, красивых, играбельных проектов, так и абсолютного шлака.
От одиночества к сообществу — почему я никогда не откажусь от онлайн-игр в пользу одиночных
OgoGoLog
17:34
Оно не будет такого требовать, ведь GTA6 выходит на консолях.
Когда закончится пандемия ИИ — данные производителей памяти и планы ЦОД на 2026–2030 годы
mahaleksmos
17:17
Вот что нравится в то и играешь. Но если играешь что бы задроцтвовать вот тут проблемы..
От одиночества к сообществу — почему я никогда не откажусь от онлайн-игр в пользу одиночных
TM1
17:10
И электричество подорожает из за потребления дата-центрами. Владельцам 4090, 5090 и 14900КС привет.
Рост цен на медь и олово становится ещё одной причиной подорожания систем охлаждения и электроники
lighteon
17:03
Все хорошо в меру, поэтому можно и в сингл игры играть и в сетевые. В конечном итоге сингл игры - это хороший отдых от сетевых командных игр... В последних может кукуха поехать, особенно от игры со сл...
От одиночества к сообществу — почему я никогда не откажусь от онлайн-игр в пользу одиночных
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter