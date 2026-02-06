Волна пользовательских жалоб на нестабильную работу новых процессоров AMD заставила одного из крупных производителей материнских плат публично отреагировать. Как передает Overclock3D, компания ASRock выпустила заявление, в котором признала проблему и описала свои первые шаги по ее решению.
Источник изображений: AMD
Поводом стали многочисленные сообщения на технических форумах, вроде Reddit, где владельцы систем на базе Ryzen 9000 и плат ASRock AM5 жаловались на различные сбои. Компания, со своей стороны, заявила о запуске «всесторонних внутренних проверок».
Главное сейчас — это тесная координация с AMD и работа над прошивками. ASRock пообещала выпустить оптимизированные версии BIOS, которые должны повысить общую стабильность системы. Пользователям, уже столкнувшимся с трудностями, компания рекомендовала обращаться в свою службу поддержки.
При этом сложно оценить реальный размах ситуации. Например, крупный американский сборщик ПК Puget Systems недавно сообщил о весьма низком проценте отказов Ryzen 9000 в своих системах — около 2,5%. Правда, неизвестно, использовались ли там платы ASRock. Этот пример показывает, что проблема может носить не массовый, а скорее избирательный характер, связанный с конкретными конфигурациями или партиями железа. Сейчас ASRock как раз и пытается это выяснить.