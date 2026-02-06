Overclock3D сообщает, что компания ASRock официально прокомментировала участившиеся сообщения о проблемах с процессорами AMD Ryzen 9000 на своих материнских платах.

Волна пользовательских жалоб на нестабильную работу новых процессоров AMD заставила одного из крупных производителей материнских плат публично отреагировать. Как передает Overclock3D, компания ASRock выпустила заявление, в котором признала проблему и описала свои первые шаги по ее решению.

Источник изображений: AMD

Поводом стали многочисленные сообщения на технических форумах, вроде Reddit, где владельцы систем на базе Ryzen 9000 и плат ASRock AM5 жаловались на различные сбои. Компания, со своей стороны, заявила о запуске «всесторонних внутренних проверок».

Главное сейчас — это тесная координация с AMD и работа над прошивками. ASRock пообещала выпустить оптимизированные версии BIOS, которые должны повысить общую стабильность системы. Пользователям, уже столкнувшимся с трудностями, компания рекомендовала обращаться в свою службу поддержки.

При этом сложно оценить реальный размах ситуации. Например, крупный американский сборщик ПК Puget Systems недавно сообщил о весьма низком проценте отказов Ryzen 9000 в своих системах — около 2,5%. Правда, неизвестно, использовались ли там платы ASRock. Этот пример показывает, что проблема может носить не массовый, а скорее избирательный характер, связанный с конкретными конфигурациями или партиями железа. Сейчас ASRock как раз и пытается это выяснить.