WCCFTech сообщает о выходе масштабного обновления Chapter 3 для сетевой песочницы Dune: Awakening. Разработчики из Funcom переработали эндгейм-контент, добавили новую систему прокачки, PvE-подземелья и множество улучшений по просьбам игроков.

Как сообщает WCCFTech, студия Funcom выпустила третье и самое большое на данный момент обновление для своей сетевой игры Dune: Awakening. Глава Chapter 3 вносит фундаментальные изменения в поздние этапы игры, расширяя сюжет и добавляя долгожданные системы, включая PvE-подземелья и глубокую настройку персонажа.

Изображение - duneawakening.com

Обновление полностью меняет систему взаимодействия с великими домами, Ландсраадом. Теперь игроки не отправляют ресурсы вручную, а берут миссии, которые сгруппированы в пять типов: бой, сбор ресурсов, разведка и так далее. За выполнение заданий они получают не только репутацию для Атрейдесов или Харконненов, но и особый опыт.

Этот опыт открывает новую ветку прогресса — «Специализации». Прокачивая ее до 100-го уровня, игроки могут покупать пассивные бонусы, усиливающие их предпочитаемый стиль игры. Достигнув 75-го уровня в специализации, они получают уникальный шлем. Прогресс ограничен 35 миссиями в неделю.





Ключевым дополнением для PvE стали пять Имперских испытательных станций — это тематические подземелья, посвящённые разным опасностям: Тьме, Излучению, Огню, Электричеству и Яду. Их можно проходить как в одиночку, так и в группе, регулируя уровень сложности. Каждое подземелье имеет уникального босса со своей механикой. WCCFTech отмечает, что групповых механик у боссов нет, так как подземелья изначально рассчитаны и на соло-прохождение. За прохождение игроки получают чертежи для новой системы улучшений снаряжения, которую можно применять к оружию и броне эндгейма.

Помимо этого, обновление развивает сюжет, в котором геймеры расследуют дело Танцора Лиц на арене Харконненов, добавляет два новых вида оружия (Пирокет и Парные клинки) и полностью перерабатывает систему владения рапирой.

Разработчики также реализовали ряд запросов сообщества. Самое заметное улучшение — полная отмена налоговой системы, которая обязывала геймеров платить за содержание своей базы в игре. Теперь можно делать резервную копию всей базы, чтобы восстановить ее позже, а также красить крафтовые станции и технику в цвета своего дома. Геймеры, которые давно не заходили в игру, получат бесплатный набор «Добро пожаловать обратно» с ресурсами и техникой.

Параллельно с бесплатным обновлением вышло платное дополнение Raiders of the Broken Lands за $9.99. Оно включает косметические предметы: набор элементов для постройки базы в стиле контрабандистов (74 детали и 17 предметов декора), три комплекта брони, два вида оружия, вариант багги и новые эмоции. Набор зданий «Наблюдатель», ранее доступный через Twitch, теперь можно купить за внутриигровую валюту Solari.



