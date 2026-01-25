Издание Space.com сообщает о новом исследовании, которое объясняет, как химические вещества с поверхности спутника Юпитера Европе могут попадать в его подледный океан.

Поверхностные химические вещества на спутнике Юпитера Европе могут достигать ее подледного океана за счет медленного движения льда. К такому выводу пришли ученые, смоделировавшие поведение ледяной корки спутника. Их работа, о которой сообщает Space.com, предлагает решение одной из задач потенциальной обитаемости этого мира.

Подледный океан Европы скрыт под панцирем льда толщиной в десятки километров. При этом необходимые для гипотетической жизни вещества — окислители — формируются на поверхности под действием радиации Юпитера. Как они могут преодолеть эту ледяную преграду, было неясно.

Группа под руководством Остина Грина (Austin Green) изучила этот процесс с помощью компьютерного моделирования. Они предположили, что лед с высоким содержанием соли становится плотнее и тяжелее. Со временем такие участки могут начать погружаться под собственным весом, проникая сквозь более легкий лед.

Этот механизм, известный на Земле как литосферное погружение, на Европе может работать очень медленно. По расчетам, на начало процесса уходит от 30 тысяч до нескольких миллионов лет. Но в масштабах геологической истории спутника это вполне реальные сроки.

Руководитель исследования Остин Грин назвал эту идею решением давней проблемы обитаемости Европы. По его словам, она является хорошим знаком для перспектив обнаружения внеземной жизни в подледном океане спутника. Ранее считалось, что ледяная оболочка слишком статична для вертикального переноса веществ.

Подтвердить или опровергнуть эту модель должны данные с космического аппарата NASA Europa Clipper. Он достигнет системы Юпитера в 2030 году и детально изучит геологию ледяной поверхности спутника.