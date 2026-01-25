Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Space.com: Концепция тонущего льда на спутнике Юпитера объясняет возможное наличие на нем жизни
Издание Space.com сообщает о новом исследовании, которое объясняет, как химические вещества с поверхности спутника Юпитера Европе могут попадать в его подледный океан.

Поверхностные химические вещества на спутнике Юпитера Европе могут достигать ее подледного океана за счет медленного движения льда. К такому выводу пришли ученые, смоделировавшие поведение ледяной корки спутника. Их работа, о которой сообщает Space.com, предлагает решение одной из задач потенциальной обитаемости этого мира.

 

Может быть интересно

Подледный океан Европы скрыт под панцирем льда толщиной в десятки километров. При этом необходимые для гипотетической жизни вещества — окислители — формируются на поверхности под действием радиации Юпитера. Как они могут преодолеть эту ледяную преграду, было неясно.

Группа под руководством Остина Грина (Austin Green) изучила этот процесс с помощью компьютерного моделирования. Они предположили, что лед с высоким содержанием соли становится плотнее и тяжелее. Со временем такие участки могут начать погружаться под собственным весом, проникая сквозь более легкий лед.

Этот механизм, известный на Земле как литосферное погружение, на Европе может работать очень медленно. По расчетам, на начало процесса уходит от 30 тысяч до нескольких миллионов лет. Но в масштабах геологической истории спутника это вполне реальные сроки.

Руководитель исследования Остин Грин назвал эту идею решением давней проблемы обитаемости Европы. По его словам, она является хорошим знаком для перспектив обнаружения внеземной жизни в подледном океане спутника. Ранее считалось, что ледяная оболочка слишком статична для вертикального переноса веществ.

Подтвердить или опровергнуть эту модель должны данные с космического аппарата NASA Europa Clipper. Он достигнет системы Юпитера в 2030 году и детально изучит геологию ледяной поверхности спутника.

#европа #юпитер #океан #space.com #ледяная оболочка
Источник: space.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

После отмены заказов на комплекты DDR5 по выгодной цене Corsair принесла извинения своим клиентам
3
Китайские мастера модифицировали iPhone Air для работы с физическими SIM-картами
+
Китайская компания испытала робота-собаку LYNX M20 в снегу глубиной до четырех метров при минус 30°C
+
Энтузиаст показал возможности ПК на Ryzen 7 3700X с RX 590 и 32 ГБ DDR4 в современных играх
2
Информатор подтвердил наличие у Honor Magic V6 самой ёмкой среди складных смартфонов батареи
+
Треть школьников в Британии в возрасте 4–5 лет не умеют читать книги и пытаются «свайпать» страницы
1
Первый российский станок по ошиповке шин начал производиться на бывшем заводе Michelin
+
AMD сравнила игровую производительность Ryzen 7 9850X3D с DDR5-4800 и DDR5-6000
6
В Hardware Unboxed сравнили игровую производительность в Windows 11 и Windows 10
2
Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RX 6700 XT и протестировал его в ряде игр
5
Трамп рассказал о новом оружии США, которое было применено в Венесуэле
1
Вместо приобретённой за $3000 RTX 5090 покупатель получил в посылке камни в полотенце
+
Carscoops: Audi исправила одну из самых спорных деталей в салоне A5 и Q5
+
Финский магазин показал цветовые версии линейки Galaxy S26
+
Два обладателя RX 9070 XT от Sapphire пожаловались на расплавленные 16-контактные разъёмы питания
24
Nintendo Switch 2 вышла в лидеры по темпам продаж игровых консолей в США
1
Пользователь приобрёл Radeon RX 5700 XT всего за $5 в магазине подержанных товаров
+
Первые коммерческие натрий-ионные батареи CATL сохраняют 90% ёмкости при температуре -40°C
2
В СМИ выясняют автора названия "дискомбобулятор" для загадочного оружия, упомянутого Трампом
4
der8auer: Геймерам можно забыть о видеокартах с рекомендованной розничной ценой
2

Популярные статьи

Релиз Fable в 2026 году — в ожидании звонкого провала
2

Сейчас обсуждают

Кира Шарапова
21:38
Автор на каком-то мамонте сидит, не знаю что там с гарудой на современном железе, лично у меня стоит Bazzite, прекрасный дистрибутив, который меня на данный момент всем устраивает (кроме того что он н...
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
Китя.
21:00
Твой линукс засунь в одно место без Direct3D 12. без HDR. и также нет лучей что сказать офигенно.
Два обладателя RX 9070 XT от Sapphire пожаловались на расплавленные 16-контактные разъёмы питания
zik3ak
20:51
Ждемс... Надо брать, пока процы не подорожали)
Коммерсантъ: ЛДПР представила проект криптовалюты «Жириновский-койн»
randomXP
20:13
Возможно и доплачивать не придется.
«АвтоВАЗ» раскрыл ключевые достоинства грядущего кроссовера Lada Azimut на фоне конкурентов
Mekanika
19:39
Думается мне, что релиз Новы уедет на 2кв 2027. Как раз к спаду цен на дыдыр5, иначе просто нет смысла. Текущие владельцы дыдыр5 едва ли будут апгрейдиться на Нову, считанные проценты да. Типа 10-15...
Гендиректор Intel подтвердил выход процессоров Nova Lake в конце 2026 года
Mekanika
19:33
Волжский Корытный Двор надо упростить. Или отнять все преференции. Пусть налоги платят как все и прочее ... а то сидят на деньгах налогоплатителей и пиздят в стиле "можно, а зачем". Уровень бесячести ...
«АвтоВАЗ» раскрыл ключевые достоинства грядущего кроссовера Lada Azimut на фоне конкурентов
Sergej V
19:29
тут как знать. новый тех процесс, эксклюзивность , новая память из серверного сегмента. так что цена будет на другом уровне.
Гендиректор Intel подтвердил выход процессоров Nova Lake в конце 2026 года
VRoman
19:23
Потребление высоковато для такой скромной производительности.
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
ark-bak
19:19
Ддр5 с такими частотами будет стоить дороже камня.
Гендиректор Intel подтвердил выход процессоров Nova Lake в конце 2026 года
Дмитрий Малинин
19:18
Надеюсь всё хорошо будет, первая была шедевром 20 лет назад!
Релиз Fable в 2026 году — в ожидании звонкого провала
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter