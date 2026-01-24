Немецкое издание BILD сообщает о планах НАТО создать зону автоматизированной обороны с роботами и дронами на восточных границах альянса, т.е. на границе с Россией.

По информации BILD , ссылающегося на газету Welt am Sonntag, Североатлантический альянс представил новую концепцию укрепления границ с Россией и Беларусью. Ее суть — сместить первый удар с людей на технику, создав многоуровневый автоматизированный барьер.

Генерал Томас Ловин (Thomas Lovin) заявил, что в приграничных государствах НАТО появятся значительно большие запасы техники и вооружений, чем раньше. Основой новой стратегии станет «сложная, многоуровневая система обороны». Ее хотят сделать в значительной степени безлюдной, чтобы в первую очередь беречь солдат.

Концепция, получившая название Eastern Flank Deterrence Line («линия сдерживания восточного фланга»), предполагает, что противнику «сначала придется ее преодолеть». На первом рубеже действовать будут роботизированные системы, различные датчики и беспилотники. Идея в том, чтобы измотать и замедлить силы противника до подхода основных войск.

Реализовать эти планы альянс намерен в сжатые сроки — к концу 2027 года. Заявления генерала Ловина стали первым публичным подтверждением этой новой оборонной концепции НАТО.